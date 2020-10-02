THR: Досъемки и монтаж режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера обойдутся в $70 млн (а не $20-30, как планировалось ранее)





Когда стриминговый сервис HBO Max объявил о желании выпустить режиссерскую версию супергеройского блокбастера «Лига справедливости» Зака Снайдера, речь шла об ином монтаже, включении в хронометраж сцен, отброшенных Джоссом Уидоном и (возможно) минимальных досъемках ключевых сцен, которые помогут связать сюжет воедино. На тот момент (весна 2020 года) бюджет проекта оценивался в достаточно скромные по голливудским меркам $20-30 млн, однако по данным издания The Hollywood Reporter эта сумма уже выросла до $70 млн.

Истинное положение дел знает только сам Зак Снайдер и боссы WarnerMedia, которые согласились оплатить этот проект. Для обычной публики состояние проекта оценивалось от «нет никакой версии Зака Снайдера и при желании выпустить ее придется чуть ли не переснимать половину ключевых сцен» до «версия Snyder Cut длительностью 214 минут уже на 90% готова и требует лишь небольшой доработки, преимущество в монтажной».

Однако судя по уже стартовавшим досъемкам (они займут как минимум неделю), куда пригласили Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина) и Рэя Фишера (Киборг), ближе к реальности все же первая версия. Вполне возможно, что уже в процессе работы Snyder Cut оказалось, что без этих съемок режиссерская версия не «собирается», а приглашение актеров такой величины повлекло за собой необходимость оплатить их немаленькие гонорары.

Также остается открытым вопрос с тем, насколько органично будут выглядеть новые вставки в фильм 2017 года — за три года внешность и комплекция актеров заметно поменялась и скрыть эти изменения не смогут даже костюмы супергероев.

Напомним, что режиссерская версия фильма «Zack Snyder’s Justice League» выйдет в формате четырех часовых серий на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году (конкретная дата пока не называется). После дебюта их также смонтируют в единый фильм для любителей именно такого формата.

Источник: Polygon