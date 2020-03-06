Том Хэнкс командует эсминцем ВМС США в дебютном трейлере военной драмы Greyhound





Кинокомпания Sony Pictures выпустила дебютный трейлер военной драмы Greyhound, основанной на романе английского писателя и военного историка Сесила Скотта Форестера The Good Shepherd.

Сюжет картины сосредоточится на истории морского офицера Эрнста Краузе, который до этого ни разу не принимал участие в военных действиях. В 1942 году он становится капитаном эсминца ВМС США «Грейхаунд», после чего получает свое первое боевое задание — провести конвой из кораблей по Северной Атлантике, где активны немецкие подлодки.

Исполнителем главной роли, автором сценария и продюсером фильма стал актер Том Хэнкс («Секретное досье», «Сфера»). Примечательно, что это его первая работа в качестве сценариста со времен «Ларри Крауна» в 2011 году. Вместе с Хэнксом в Greyhound снялись Элизабет Шу («Пацаны»), Карл Глусман («Под покровом ночи») и Стивен Грэм («Ирландец», «Рокетмен»). Режиссером ленты выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо».

Премьера Greyhound запланирована на 12 июня.

Источник: DTF