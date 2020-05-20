Український режисер зняв жартівливий супергеройський фільм Apple-Man у власній квартирі й сам зіграв усіх 12 персонажів





Український режисер Василь Москаленко придумав як самоізолюватись з користю й облаштував знімальний майданчик у власній квартирі. Результатом досить оригінального творчого експерименту став «перший супергеройський фільм, знятий в умовах карантину». Український блокбастер має назву Apple-Man — короткий трейлер режисер виклав у своєму каналі в YouTube. Так, режисер сам зіграв усіх (12) персонажів фільму.

За сюжетом, Apple-Man з’явився в результаті секретного експерименту ЦРУ та протистоїть суперзлодію, який прагне знищити Всесвіт. Це комедійна алюзія на фільми Marvel. Фільм знятий англійською мовою. В українському дубляжі Людина-Яблуко говорить голосом Бреда Піта. Супергероя озвучив Андрій Твердак, офіційний голос голлівудського актора в українському кінопрокаті.

Фільмування відбувалось у кімнаті площею 15 квадратних метрів. В одному з інтерв’ю режисер розповів, що хотів надихнути свої колег у галузі кіно, які через карантин втратили будь-яку надію на творчу самореалізацію, та зізнався, що довелося перевернути ліжко, щоб розчистити «знімальний майданчик». І варто визнати, що Москаленко попрацював на славу – у Apple-Man навіть є сторінка в соцмережі Instagram, де розміщено декілька кадрів з режисером у різних образах.

Окрім Москаленко, на знімальному майданчику знаходилась лише одна людина – оператор-постановник Володимир Кратінов, який власноруч виставляв світло, контролював фокус та працював зі спецобладнанням.