Variety: Во втором сезоне ТВ-сериала «Мандалорец» появится джедай Асока Тано в исполнении Розарио Доусон

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Голливудское издание Variety со ссылкой на инсайдеров заявило, что во втором сезоне сериала «Мандалорец» появится персонаж Асока Тано (Ahsoka Tano) в исполнении актрисы Розарио Доусон.

Асока Тано впервые появляется во вселенной Star Wars в 14-летнем возрасте (анимационные фильм и сериал Star Wars: The Clone Wars / «Звёздные войны: Войны Клонов»), где магистр Йода поручает ее воспитание Энакину Скайуокеру. Спустя полтора десятка лет этот персонаж принимает участие в мультсериале Star Wars Rebels / «Звёздные войны: Повстанцы», события которого разворачиваются за пять лет до четвертой части киносаги «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

В последней на данный момент девятой части Star Wars Асока Тано впервые появляется в киновселенной, однако только в роли голоса, поддерживающего Рей во время сражения с императором Палпатином (то есть к этому времени она уже мертва).

Актриса Розарио Доусон имеет неоспоримое внешнее сходство с вышеупомянутым персонажем, вдобавок неоднократно озвучивала свое желание присоединится к вселенной Star Wars. Она известна по фильмам «Город грехов» и «Город грехов 2», «Грайндхаус»/»Доказательство смерти» и супергеройским сериалам «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и др.

Шоураннер сериала The Mandalorian Джон Фавро и компания Disney пока официально не подтвердили участие Асоки Тано / Розарио Доусон в своем проекте. Выход второго сезона сериала на платформе Disney+ запланирован на осень текущего года, однако с учетом задержек съемочного процесса из-за коронавируса дата премьеры может быть смещена.

Источник: Variety