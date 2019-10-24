Великобритания вознамерилась построить собственный токамак к 2040 году

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Управляемый термоядерный синтез десятки лет остается недостижимой мечтой человечества. Пока ни один реактор не смог произвести больше энергии, чем израсходовал, но ряд стран и частных компаний не сдаются и продолжают инвестировать крупные суммы в эту технологию.

На днях Великобритания официально присоединилась к этой гонке — запоздало, но с намерением быстро наверстать упущенное. Инвестиции в проект, получивший название STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), составят £220 млн ($283 млн), рассказывает ZME Science.

Любопытно, что британцы в целом не намерены изобретать велосипед: их замысел предполагает строительство стандартного токамака — то есть реактора, использующего магнитные поля для удержания и сжатия ионизированного газа дейтерия и трития в тороидальном кольце, пока они не сольются в гелий. Над такими же установками сегодня работают и в США, и во Франции, и в Китае.

Главное отличие британского токамака будет заключаться в небольшом диаметре — всего около десяти метров. С одной стороны, скромный размер позволит сэкономить средства. С другой, отмечают эксперты, поддержание необходимой температуры в десятки миллионов градусов в таком ограниченном пространстве существенно усложняют задачу с технической точки зрения.

Вместе с тем, британские чиновники уверены в своих намерениях.

«Мы приняли достаточно смелое и амбициозное решение инвестировать в энергетическую технологию будущего. Управляемый ядерный синтез — потенциальный неограниченный источник чистой, безопасной энергии, в котором сегодня нуждается Великобритания. Помимо этого, эти долгосрочные инвестиции окажут положительное влияние на развитие британского научного сектора, в частности, простимулируют прогресс в таких сферах, как материаловедение, физика плазмы и робототехника, и позволят создать новые высокотехнологичные рабочие места», — указала министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андреа Ледсом.

Завершить проектирование будущего токамака в рамках STEP курирующее инициативу Управление по атомной энергии Соединенного Королевства намерено к 2024 году. Всего для непосредственной работы над проектом планируется привлечь около 300 специалистов. Помимо небольшого размера, будущий британский токамак, согласно требованиям чиновников, должен иметь мощность «не менее 100 МВт».

Источник: hightech.plus