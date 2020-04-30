«Верните людям их чертову свободу». Илон Маск назвал требования обязательной всеобщей самоизоляции «фашистскими» и «недемократичными»





Глава Tesla Илон Маск явно очень недоволен тем фактом, что власти Сан-Франциско решили продлить режим самоизоляции до конца мая, из-за чего главный завод компании во Фримонте не может возобновить работу. Во время конференц-звонка после отчета Tesla, который мы уже успели детально разобрать в предыдущей заметке, Маск, ранее отметившийся рядом спорных заявлений касательно пандемии коронавируса, в очередной раз «отличился» и позволил себе весьма резкое заявление.

Началось все с осторожных высказывания об опасениях в связи с невозможностью возобновить работу в Bay Area (область залива в Сан-Франциско). Маск заявил, что это следует признать серьезным риском. Но затем он не удержался и сказал следующее:

«Продление режима самоизоляции (shelter-in-place) или, как мы его называем, насильственное удерживание людей в их домах в нарушение их конституционных прав, как мне кажется, является грубым нарушением права на свободу, это ужасно и это неправильно, и не для этого люди ехали в Америку и строили эту страну. Что за черт?». «Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно. У этих людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но требовать от них не выходить из дома и грозить арестом за неповиновение — это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода. Верните людям их чертову свободу». Илон Маск, основатель и глава Tesla.

Также Илон Маск подыграл президенту США Дональду Трампу, оставив в Twitter короткое сообщение из трех слов (все написаны заглавными буквами), которое говорит само за себя.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

В конце своего выступления Маск добавил, что эти ограничения определенно нанесут серьезный ущерб любой компании, а не только Tesla. Он также выразил уверенность, что Tesla справится с этим испытанием, но много других, более мелких предприятий, вероятнее всего, этого не переживут.

Источник: The Verge