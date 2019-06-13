Видео: Как менялся топ-10 самых популярных соцсетей за 15 лет

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Продолжая негласную рубрику наглядных визуализаций разного рода статистической информации, предлагаем вашему вниманию очередной живой график. Он касается одной из ключевых составляющих современной попкультуры — социальных сетей.

Ресурс TNW, проведя соответствующее исследование, создал динамическую диаграмму, отображающую изменения в рейтинге самых популярных социальных сетей за последние 15 лет! Рейтинг был составлен по количеству активных ежемесячных пользователей, а главным источником послужила открытая отчетность публичных компаний. Собственно, вот само видео:

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Стартует диаграмма с 2003 года, когда самой популярной была соцсеть Friendster. Да, была такая соцсеть. Это была одна из первых соцсетей. Она была основана в 2002 году Джонатаном Абрамсом.

Менее чем за полторы минуты (продолжительность видео — 1 минута 22 секунды) можно совершить достаточно познавательный экскурс в историю и узнать немало интересного. На видео показан расцвет MySpace, о которой сейчас уже практически не вспоминают. Кроме того, ролик позволяет узнать, что Google Buzz оставался третьим по популярности социальным инструментом на протяжении двух лет. По состоянию на начало 2019 года десятка самых популярных соцсетей выглядит следующим образом:

Facebook; YouTube; Instagram; WeChat; Tumblr; TikTok; Weibo; Google+ (да, мы помним, что для обычных пользователей ее закрыли 2 апреля); Reddit; Twitter.

Будет интересно посмотреть на этот список через 15 лет. Останется ли в нем хоть кто-то из нынешних лидеров?

Источник: TNW