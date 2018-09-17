Власти Лондона: коммуникационные центры InLinkUK, установленные по всему городу, вызвали всплеск преступности

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Компания BT Group, финансируемая холдингом Alphabet, установила по всему Лондону ряд коммуникационных центров InLinkUK, где можно бесплатно и анонимно позвонить, зарядить телефон, а также выйти в интернет посредством бесплатного Wi-Fi, который не требует регистрации в сети.

Финансирование проекта осуществляется за счет доходов от рекламы: по словам разработчиков, на специальном дисплее коммуникационные центры способны показать до 438 часов рекламы в год. Кроме этого, муниципальные власти получили возможность бесплатно размещать на дисплее городские новости.

Поначалу чиновники приветствовали цифровые киоски с распростертыми объятиями, но неожиданный всплеск преступности, похоже, переубедил их.

Согласно отчету полиции Лондона, после установки InLinkUK резко выросла преступность. Более того, около 90% бесплатных звонков были связаны с продажей наркотиков, координацией ограблений и убийств.

«С помощью устройств InLinkUK осуществлялась торговля наркотическими веществами, и эта картина наблюдалась везде, где были установлены коммуникационные центры», — заявил представитель Тауэр-Хамлетс, одного из районов Лондона.

В результате, городские власти перестали одобрять новые заявки на замену старых телефонных будок на InLinkUK.

«InLinkUK приманивают преступников, поскольку их функциональность намного шире функциональности обычных телефонных будок», — объясняют чиновники.

Впрочем, не все склонны винить в росте преступности коммуникационные центры.

«Никто же не запрещает переулки и дворы, где наркодилеры часто сбывают свой товар, верно?», — пошутили в Столичной полиции Лондона.

Похожей позиции придерживаются представители Камдена, другого района Лондона, где впервые были установлены аппараты BT Group.



«Есть преступления, которые носят гораздо более высокий приоритет, например, поножовщина с участием несовершеннолетних», — заявили в Камдене и добавили: «InLinkUK — это не более чем очередное средство преступления. Преступники всегда использовали телефонные автоматы и общественные туалеты для распространения наркотических средств, как и автомобили».



В свою очередь, в BT Group сообщили, что в Лондоне независимо от установки InLinkUK будет существовать преступность, но отметили, что они готовы сотрудничать с полицией.

«Мы относимся к каждому инциденту очень серьезно и сотрудничаем с местными властями и полицией, чтобы лучше понять проблему и пресекать подобные случаи», — отметили в BT Group.

Также компания подала иск в суд на городские власти, потребовав продолжить выдавать разрешения на установку аппаратов. Отметим, что ранее чиновники предложили отключить возможность бесплатно совершать звонки в качестве компромисса, но в BT Group отвергли данное предложение.

Напоследок отметим, что еще одна претензия к InLinkUK заключается в том, что они портят внешний вид исторических районов города, отвлекают пешеходов и водителей, а также загромождают и без того переполненные улицы. Вместе с тем, что в BT Group парируют, что пользы от их киосков намного больше, поскольку высокотехнологичные центры позволяют жителям городам совершать бесплатные звонки, покрывают высокоскоростным беспроводным интернетом главные улицы города, дают советы туристам и предоставляют доступ к картам.

Источники: tjournal, E&T