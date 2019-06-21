Вышел финальный трейлер сериала Stranger Things 3 / «Очень странные дела 3», премьера состоится 4 июля

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За две недели до премьеры третьего сезона сериала Stranger Things / «Очень странные дела» сервис Netflix опубликовал финальный трейлер проекта. В отличие от тизеров и роликов, посвященных отдельным героям, финальный трейлер получился весьма насыщенным и жестоким.

Повзрослевшие герои вновь собираются вместе, чтобы противостоять очередным чудовищам, пришедшим в реальный мир из параллельной реальности.

Напомним, что научно-фантастический сериал братьев Даффер «Очень странные дела» дебютировал в стриминговом сервисе Netflix в июне 2016 года, быстро завоевав популярность и превратившись в глобальный феномен. Второй сезон вышел в октябре 2017 года, съемки третьего сезона начались в апреле 2018 года, а всего ожидается не менее четырех-пяти сезонов.

P.S. Опубликованный ранее сюжетный трейлер третьего сезона сериала Stranger Things выглядит следующим образом: