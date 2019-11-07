Вышел первый тизер-трейлер мультфильма Soul / «Душа» от студий Disney и Pixar, премьера назначена на 19 июня 2020 года

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Компания Disney и анимационная студия Pixar представили первый тизер нового полнометражного мультфильма Soul / «Душа» в котором в очередной раз поднимают вопросы жизни и смерти.

Главный герой — преподаватель музыки Джо Гарднер, который искренне любит играть джаз и однажды даже выходит на сцену джазового клуба. Однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо покидает тело и переносится в место, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит — иметь душу…





Режисером и продюсером мультфильма выступил Пит Доктер, который работал над такими картинами Pixar, как «Корпорация монстров», «Вверх», «Головоломка» и другие. Главного героя озвучил популярный актер и певец Джейми Фокс («Джанго освобожденный»), пару ему составила Тина Фей (Saturday Night Live).

Премьера анимационной ленты Soul / «Душа» состоится 19 июня 2020 года.

Источник: Pixar