Вышел первый трейлер боевика Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» от братьев Руссо с Крисом Хемсвортом, премьера состоится 24 апреля на Netflix

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В отличие от классических кинокомпаний стриминговый сервис Netflix не испытывает проблем с прокатом своего контента, так что запланированная на 24 апреля премьера боевика Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» состоится точно по расписанию. Фильм, ранее известный под именем Dhaka, спродюсировали сделавшие себе имя на киновселенной Marvel братья Руссо, а в главной роли снялся Крис «Тор» Хемсворт.

Фильм расскажет о наемнике, которому поручают спасти похищенного конкурентом сына наркобарона. Однако в профессиональный заказ постепенно просачиваются личные мотивы, заказчик подставляет исполнителя, а команда поддержки призывает бросить спасенного на произвол судьбы, спасая собственную жизнь…

Помимо братьев Руссо стоит отметить талантливого каскадера и постановщика трюков Сэма Харгрейва, который выступил режиссером картины. Ранее он занимался «боевой хореографией» для картин «Мстители», «Дэдпул», «Отряд самоубийц», «Атомная блондинка» и т.д.

Помимо Криса Хемсворта в фильме Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» снялся Дэвид Харбор (шериф из Stranger Things и Хеллбой из Hellboy) и целый ряд малоизвестных на Западе, но наверняка популярных у себя на родине, индийских актеров.

Источник: Netflix