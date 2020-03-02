Вышел первый трейлер фэнтези-фильма Artemis Fowl / «Артемис Фаул» от Disney, премьера назначена на 28 мая 2020 года





Первый тизер фантастического фильма Artemis Fowl / «Артемис Фаул» компания Disney опубликовала еще в 2018 году, рассчитывая выпустить картину в кинотеатры годом позже. Однако по неозвученным причинами премьеру перенесли почти на год (с 9 августа 2019 года на 28 мая 2020 года), так что время полноценного трейлера пришло только сейчас.

Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Артемис Фаул, который является потомком легендарной семьи преступников. В свои юные годы он уже достиг того уровня воровского мастерства, который позволяет ему с легкостью обманывать взрослых. Однако обманывать ему придется не только людей, так как его отец попадает в плен к жителями загадочного подземного мира, населенного эльфами, гномами и другими сказочными существами. В попытках спасти отца Артемис Фаул крадет золото эльфов, так что теперь его ищут как в подземном мире, так и на поверхности.





Проект является экранизацией первой книги из серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера, которая в данный момент насчитывает восемь частей. С учетом возраста целевой зрительской аудитории и обилия литературного материала, Артемис Фаул вполне может стать для Disney «новым Гарри Поттером».

Режиссером выступил Кеннет Брана, известный по фильмам «Убийство в восточном экспрессе» (2017) и «Макбет» (2013). В ролях снялись Фердия Шоу (Ferdia Shaw), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»), а также Джош Гэд («Джобс», «Пиксели»), Джуди Денч («007: Спектр», «Дом странных детей мисс Перегрин») и Лара Макдоннел (Преступный сезон).

Премьера фильма Artemis Fowl / «Артемиса Фаула» состоится 28 мая 2020 года.

Источник: Disney