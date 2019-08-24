Вышел первый трейлер сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars для сервиса Disney+

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Компания Disney наконец опубликовала первый трейлер сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, снятого эксклюзивно для стримингового сервиса Disney+.

События сериала будут проходить во временном отрезке после завершения оригинальной трилогии («Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая») и падения Империи.

Главным героем станет наемный убийца-мандалорец в исполнении Педро Паскаля («Игра престолов», «Нарко», «Kingsman: Золотое кольцо»). Джина Карано («Дэдпул») сыграет бывшего пехотинца повстанцев Кару Дюн, а Карл Уэзерс («Хищник») — главу синдиката наемных убийц. В сериале также появится Джанкарло Эспозито (Breaking Bad), Эмили Суоллоу (Supernatural), Омид Абтахи (American Gods), Вернер Херцог (Grizzly Man) и Ник Нолти (Affliction).

Роль основного сценариста и исполнительного продюсера выполнит Джон Фавро, а поможет ему в этом Дэйв Филони (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), который также выступит режиссером пилотной серии. Остальные серии срежиссируют Тайка Вайтити (Thor: Ragnarok), Дебора Чоу (Jessica Jones), Брайс Даллас Ховард (Black Mirror, Jurassic World) и Рик Фамуиива (Dope).

Премьера первого сезона состоится 12 ноября 2019 года, одновременно с запуском сервиса, при этом второй сезон уже находится в работе.

Источник: Star Wars