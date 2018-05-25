Японцы показали официальный электрический кабриолет Nissan Leaf Open Car

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Японский автопроизводитель Nissan продолжает радовать любителей необычных автомобилей разнообразными версиями нового электромобиля Nissan LEAF. После тюнингованного Nissan Leaf Grand Touring и седана Nissan Sylphy Zero Emission на основе базового хэтчбека, компания продемонстрировала… кабриолет Nissan Leaf Open Car.

К счастью, это не серийная модель, а шоу-кар, выпущенный в честь преодоления отметки в 100 тысяч проданных в Японии электромобилей Nissan Leaf, начиная с 2010 года. Модель была представлена на форуме в Токио, посвященном экологическим инициативам, при этом представители компании сразу отметили, что не собираются выпускать эту версию на рынок.

Напомним, что новое поколение электромобиля Nissan Leaf 2018 было представлено официально в сентябре 2017 года, новинка получила аэродинамический дизайн, электродвигатель мощностью 110 кВт, батарею на 40 кВтч, запас хода в 240 км и ценник от $29,9 тыс.

Источник: Nissan