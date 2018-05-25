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Японцы показали официальный электрический кабриолет Nissan Leaf Open Car
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Японцы показали официальный электрический кабриолет Nissan Leaf Open Car

Японцы показали официальный электрический кабриолет Nissan Leaf Open Car

Японский автопроизводитель Nissan продолжает радовать любителей необычных автомобилей разнообразными версиями нового электромобиля Nissan LEAF. После тюнингованного Nissan Leaf Grand Touring и седана Nissan Sylphy Zero Emission на основе базового хэтчбека, компания продемонстрировала… кабриолет Nissan Leaf Open Car.

К счастью, это не серийная модель, а шоу-кар, выпущенный в честь преодоления отметки в 100 тысяч проданных в Японии электромобилей Nissan Leaf, начиная с 2010 года. Модель была представлена на форуме в Токио, посвященном экологическим инициативам, при этом представители компании сразу отметили, что не собираются выпускать эту версию на рынок.

Напомним, что новое поколение электромобиля Nissan Leaf 2018 было представлено официально в сентябре 2017 года, новинка получила аэродинамический дизайн, электродвигатель мощностью 110 кВт, батарею на 40 кВтч, запас хода в 240 км и ценник от $29,9 тыс.

Источник: Nissan

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