За второй уикэнд Black Panther / «Черная пантера» собрал более $100 млн в США, общие сборы превысили отметку в $700 млн (400 млн в США и $304 млн за границей)

Как и прогнозировали аналитики, фильм Black Panther / «Черная Пантера» смог набрать за второй уикэнд проката более $100 млн в США, однако темпы сборов начинают падать. Если ранее картина превосходила прогнозные оценки, то теперь набрала меньше, чем от нее ожидали эксперты – $108 млн вместо $120 млн. Впрочем, даже этой суммы ей хватило, чтобы обогнать Jurassic World ($106 млн) и выйти на вторую строку рейтинга лучших “вторых уикэндов”, где по-прежнему лидирует Star Wars: The Force Awakens ($149 млн).

На родном для себя рынке Black Panther уже набрала $400 млн за полных 10 дней проката, разделив вторую строку рейтинга по скорости набора данной суммы с Jurassic World. Картина также поднялась на пятую строку по сборам среди фильмов киновселенной Marvel Cinematic Universe, однако с учетом текущей ситуации она наверняка без проблем доберется до второй строки: The Avengers ($623 млн), Avengers: Age of Ultron ($459 млн), Iron Man 3 ($409 млн) и Captain America: Civil War ($408 млн). Если говорить об общем рейтинге сборов, то Черная Пантера уже вошла в Топ-30.

На международном рынке Black Panther также собрала за второй уикээнд солидные $83,8 млн, что дает $304 млн за весь прокат за рубежом и это при том, что картина еще не стартовала в Японии и Китае. Таким образом, общие сборы картины Black Panther / «Черная Пантера» на данный момент составляют $304 млн, а мы продолжаем следить за ситуацией к вящей радости фанатов супергероев.

Источник: Variety