Китай снова запустил на орбиту секретный космоплан — на этот раз он поднялся выше и обновил рекорд продолжительности полета

На прошлой неделе Китай сообщил об успешном запуске неизвестного многократного космоплана — его вывело на орбиту РН Long March 2F. Тогда агентство КНР не сообщило никаких подробностей относительно профиля тестового запуска и этого загадочного многоразового ЛА, а лишь отметило, что он будет находиться на орбите «определенное время». Так вот, по состоянию на 9 августа китайский ответ известному американскому X-37B до сих пор находится на орбите, сообщает Ars Technica.

Миссия началась 4 августа и по состоянию на 9 августа ЛА все еще находится на орбите. И это уже более чем в два раза превышает продолжительность первого тестового полета. Пока не понятно, это второй этап экспериментальной программы с тем же самолетом, или совершенно новый космический аппарат.

Это уже второй случай запуска Китаем экспериментального многоразового космического самолета. Первый запуск прошел осенью 2020 года. Тогда аппарат пробыл на орбите два дня, после чего приземлился на взлетно-посадочной полосе в соленом сухом озере на западе Китая, известном как Лоп Нур.

Еще один интересный факт — на этот раз корабль летит на более высокой эксцентричной орбите с перигеем 346 км и апогеем 593 км против 331 км на 347 км в 2020 году, отмечает исследователь китайской космической программы Эндрю Джонс.

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Этот загадочный проект — прямой ответ Китая на экспериментальный беспилотный космоплан Boeing X-37B, который в рамках собственной программы с 2010 года совершил уже шесть полетов. В распоряжении Космических сил США два самолета X-37B. В то же время, даже первые полеты этих аппаратов длились более 200 дней, а во время нынешней миссии, стартовавшей в мае 2020 года, X-37B установил новые рекорды продолжительности — 813 дней на орбите. И этот полет все еще продолжается.