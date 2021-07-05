11 августа Samsung представит Z Fold3, Z Flip3, Buds2 и Watch4

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После того, как Samsung показала новую оболочку One UI Watch на собственном мероприятии в рамках выставки MWC 2021, компания начала готовиться к следующей презентации, посвященной новым устройствам. Galaxy Unpacked состоится уже через месяц — 11 августа, начало в 17:00 по киевскому времени.

Samsung решила сразу раскрыть карты касательно того, какие именно девайсы будут представлены. В первую очередь, это сгибаемый смартфон Galaxy Z Fold3. Как недавно стало известно, аппарат будет иметь поддержку фирменного S Pen. Он получит два дисплея (7.55″ основной и 6.23″ внешний), чипсет Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и пять камер (три 12 МП модуля, 16 МП подэкранную камеру и 10 МП фронтальную камеру для внешнего экрана).

О раскладушке Galaxy Z Flip3 известно чуть меньше. Сообщается, что устройство оснастят 6.7″ основным дисплеем с частотой 120 Гц и 1.9″ внешним экраном, чипом Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3300 мАч с поддержкой 25 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки.

Одной из самых ожидаемых новинок являются смарт-часы Galaxy Watch4. Смогут ли они дать второй шанс операционной системе Wear OS, учитывая что Samsung совместно с Google работает над ее развитием? В любом случае, известно, что часы получат сервисы Google и магазин Google Play — то, чего ранее не хватало Galaxy Watch. Есть информация, что девайс будет доступен в двух версиях: Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic с фирменным поворотным безелем.

Что же касается беспроводных наушников Galaxy Buds2, они должны получить обновленный дизайн с яркими вариантами расцветок и поддержку активного шумоподавления.

Источник: GSM Arena