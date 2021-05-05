11 мая HTC представит две VR-гарнитуры для корпоративного сегмента, цены – от €840





Как ожидается, во время грядущей конференции ViveCon 2021 компания HTC намерена представить две гарнитуры виртуальной реальности. Напомним, это мероприятие будет проходить 11 и 12 мая.

В то время как оригинальные гарнитуры Vive и Vive Pro больше ассоциировались с играми, высокопроизводительные устройства Vive Pro 2 и Vive Focus 3 Business Edition, как сообщается, будут нацелены на корпоративный сектор. Пока что об этих моделях практически ничего не известно – нет ни их технических характеристик, ни изображений. Также не уточняется, будут ли они автономными устройствами или потребуют подключения к компьютеру.

Пока что известно лишь, что обе гарнитуры были упомянуты в документах компании HTC, а также на короткое время засветились на европейском сайте электронной коммерции Alzashop. Прежде чем упоминание о гарнитурах были удалены с сайта, удалось зафиксировать их цены. Модель Vive Focus 3 Business Edition оценивалась в €1474, а версия Vive Pro 2 – €842. Выход устройств ожидался в мае.

Добавим, во время конференции ViveCon 2021 также ожидается анонс спортивной гарнитуры виртуальной реальности Vive Air.

Источник: The Verge