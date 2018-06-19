«16-ядерный вместо 6-ядерного»: AMD готова обменивать выигранные Intel Core i7-8086K на Ryzen Threadripper 1950X (но только в США и только 40 штук)

Одновременно с анонсом «юбилейного» процессора Core i7-8086K, выпущенного по случаю 40-летия легендарного чипа 8086, Intel объявила о бесплатной раздаче 8086 экземпляров чипа в рамках специальной акции. И вот сейчас прилетела «ответочка» от AMD, причем весьма оригинальная.

Чипмейкер из Саннивейла сообщил о собственной акции, в рамках которой желающие из числа счастливчиков, выигравших один из бесплатных чипов Intel Core i7-8086K, могут совершить обмен, получив в свое распоряжение флагманскую модель Threadripper 1950X (16 ядер/32 потока, 3,4/4 ГГц). Главное условие для обмена – оригинальная упаковка CPU Intel должна быть неповрежденной, подробности, касающиеся программы обмена, AMD объявит 25 июня.

К сожалению, акция от AMD в нашей стране недоступна, впрочем, как и оригинальная акция Intel. К тому же, поучаствовать в этой программе могут только 40 человек.

С одной стороны, ответ весьма достойный, учитывая разницу между количеством физических ядер в чипах, а также то, что Threadripper 1950X без акций и скидок в США стоит более чем вдвое дороже – $1000 против $430. С другой, 40 процессоров – это не 8086. Но в любом случае маркетинговый отдел AMD можно похвалить, поскольку внимание СМИ и общественности они привлекли, и немалое.

Источник: AMD