16-ядерный инженерный образец процессора Intel Alder Lake-S обошёл в тестах Geekbench модель Core i9-9900K





16-ядерный процессор Intel Alder Lake-S (12-го поколения) очередной раз замечен в базе данных тестового пакета Geekbench. И если предыдущий результат тестирования не произвёл особого впечатления, то в этот раз инженерный образец уже хорошо проявил себя.

Пока что программное обеспечение Geekbench не до конца способно распознать сложности внутренней структуры Intel Hybrid Technology. Процессоры на базе данной технологии подразумевают использование «больших» высокопроизводительных ядер (Golden Cove) и «малых» высокоэффективных ядер (Gracemont). При этом только большие ядра поддерживают гиперпоточность. В результате, 16-ядерный процессор, который включает по 8 «больших» и «малых» ядер, поддерживает 24 потока инструкций. В данном случае характеристики чипа указаны правильно. Также Geekbench правильно отображает базовую частоту процессора, но значение максимальной частоты указано явно неправильно (27,2 ГГц). В зависимости от того, какой множитель используется в чипе (8 или 10), реальная частота должна составлять 2,7-3,4 ГГц. Также нельзя исключать, что показатель частоты считывается только с ядер Gracemont, для которых максимальная частота установлена на более низких значениях по сравнению с ядрами Golden Cove.

По сравнению с результатами предыдущих тестов, инженерный образец 16-ядерного процессора Intel Alder Lake-S работает на более высокой частоте. Если в одном из первых тестов Geekbench V5 базовая частота была указана на уровне 1,4 ГГц, затем в SiSoft Sandra – 1,8 ГГц, то теперь в Geekbench V4 указана частота 2,2 ГГц. Неясно, является ли этот образец другим устройством с повышенной частотой или же речь идёт о более зрелом прототипе.

Добавим, результаты теста представлены средними значениями, полученными из публичной базы данных. Этот метод нельзя назвать идеальным, тем не менее, он должен обеспечивать достаточно точный результат, чтобы оценить возможности процессора Alder Lake-S на данном этапе.

Итак, в одноядерном режиме тестирования инженерный образец Intel Alder Lake-S набрал 6436 баллов, а в многоядерном режиме – 47870 баллов. Таким образом, грядущий процессор 12-го поколения смог опередить чип Core i9-9900K (9-го поколения) в обоих режимах тестирования. Кроме того, образец оказался быстрее чипа Core i9-10900K (10-го поколения) в многоядерном режиме, хотя одноядерный тест демонстрирует преимущество чипа Comet Lake примерно на 5%. К сожалению, в базе Geekbench V4 пока нет данных относительно производительности процессора Core i9-11900K (11-го поколения), которые можно было бы использовать для сравнения.

Можно ожидать роста производительности процессоров Alder Lake-S по мере выхода версий ES2 (вторая версия инженерного образца) или розничных устройств. Выход потребительских версий процессоров Intel 12-го поколения ожидается в конце 2021 года.

Источник: videocardz