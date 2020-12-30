В базе данных Geekbench замечен 16-ядерный процессор Intel Alder Lake-S с поддержкой 24 потоков инструкций: результат не впечатляет





Компания Intel ранее подтвердила, что намерена выпустить серию настольных процессоров Alder Lake к концу следующего года. Это будет важный этап для чипмейкера, так как компания наконец откажется от своего 14-нанометрового производственного процесса, который уже давно является предметом насмешек. Alder Lake также станет первой архитектурой, поддерживающей стандарт памяти DDR5 и, возможно, стандарт интерфейса PCIe 5.0.

Что не менее важно, с линейкой Alder Lake компания Intel выведет на рынок новую гибридную архитектуру вычислительных ядер. В одном процессоре будут соседствовать энергоэффективные (малые) и высокопроизводительные (большие) ядра. И результат такой комбинации мы уже можем наблюдать в базе данных тестового пакета Geekbench – неназванный процессор Intel Alder Lake-S включает 16 вычислительных ядер и поддерживает 24 потока инструкций. 2-кратное отношение количества ядер и потоков в данном случае неприменимо, так как малые ядра не поддерживают гиперпоточность.

Судя по имеющимся данным, базовая частота процессора составляет 1,38 ГГц. Это может быть частота энергоэффективных ядер. А вот максимальная частота зафиксирована на чрезвычайно высоком значении 17,6 ГГц. Очевидно, это ошибка, описывающая Turbo-частоту тех же ядер, но фактически это значение должно быть разделено на 10 или 8. Скорее всего, тестовое ПО пока не в состоянии должным образом обрабатывать информацию с процессоров Alder Lake. У протестированного процессора имеется 8 больших ядер, 8 малых ядер, 30 МБ кэш-памяти L3 и по 1,25 МБ кэш-памяти L2 для каждого ядра.

Результаты в тесте производительности для процессора Alder Lake выглядят не очень впечатляюще: 996 баллов в одноядерном режиме и 6931 балл в многоядерном режиме.

Источник: videocardz