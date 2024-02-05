20 лет спустя: Facebook стала второстепенным приложением и финансовым донором во вселенной Meta Марка Цукерберга

Прошло 20 лет с тех пор, как Марк Цукерберг впервые запустил thefacebook.com онлайн из своей комнаты в общежитии. В дальнейшем социальная сеть, изначально предназначенная только для Гарварда, захватила кампусы колледжей и, в конечном итоге, весь мир.

Сейчас социальная сеть Facebook занимает все более неудобное место в «семействе» приложений Meta. Большинство взрослых американцев по-прежнему пользуются этим сервисом, но трое из четырех считают, что Facebook «делает общество хуже». Возможно это связано с глобальным кризисом дезинформации и разжигания ненависти. Facebook по-прежнему генерирует миллиарды долларов дохода от рекламы для Meta. Однако прирост числа пользователей замедлился до такой степени, что компания решила больше не публиковать информацию о том, сколько людей используют соцсеть.

Facebook в последнее время наводнена спамом, а выдача в ленте сосредоточена на рекомендациях, призванных увеличить просмотры, а не публикациях людей, которых пользователь реально знает. Это раздражает и отталкивает пользователей.

Неудивительно, что подростки почти не интересуются социальными сетями, которым все еще привержены их родители. Сейчас лишь 33% подростков в США сообщают, что «когда-либо» пользовались этими сервисами, по сравнению с 71% процентом в 2015 году. Такая динамика, при которой база пользователей Facebook стареет быстрее, чем его продукт, привела некоторых ученых к выводу, что в социальной сети однажды станет больше профилей мертвых людей, чем живых.

Сегодня у Facebook более 3 млрд пользователей, и она еще остается рабочей лошадкой вселенной Марка Цукерберга, хотя уже не является главным персонажем. Компания даже сменила название на Meta, чтобы меньше ассоциироваться с соцсетью. Теперь Facebook всего лишь одно из «семейства» приложений компании.

В последнее время Цукерберг попытался представить Meta как компанию, занимающуюся метавселенной и искусственным интеллектом. Пока что эти проекты вытягивают из компании миллиардные инвестиции, не обеспечивая отдачи. Их удается финансировать благодаря успеху старой скучной Facebook.

Источник: Engadget