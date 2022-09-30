20th Century Studios начинает съемки «Королевства планеты обезьян» – фильм выйдет в 2024 году

Сегодня студия 20th Century обнародовала первые реальные подробности о фильме «Королевство планеты обезьян». В нем продолжится история «Войны за планету обезьян» спустя годы – она описывается как «совершенно новая глава». Производство фильма должно начаться в следующем месяце, а режиссером станет Уэс Болл, наиболее известный по трилогии «Бегущий в лабиринте».

Других подробностей практически нет – лишь представленный выше концепт-арт. Студия раскрыла имена некоторых актеров: в фильме снимутся Оуэн Тиа («Черное зеркало» и новые фильмы «Оно»), Фрейя Аллен («Ведьмак») и Питер Мейкон («Орвилл»). Над сценарием работала команда, в которую вошли Джош Фридман («Война миров»), Рик Джаффа и Аманда Сильвер («Восстание планеты обезьян»), а также и Патрик Эйсон («Добыча»).

Пока неясно, как именно можно будет посмотреть «Королевство планеты обезьян». 20th Century сообщает, что фильм выйдет в 2024 году, но не указывает дату выхода на экраны Некоторые франчайзинговые фильмы студии, такие как спин-офф “Хищника”, были выпущены на потоковом сервисе Hulu.

Источник: The Verge