280-слойная QLC-память Samsung — на 50% выше плотность хранения данных и потенциал для создания 16-ТБ M.2-накопителей

Samsung готовится анонсировать новое поколение флэш-памяти QLC NAND V9, плотностью 28,5 Гбит/мм², что делает ее самой плотной твердотельной памятью на сегодня с большим отрывом от конкурентов.

Это почти на 50% плотнее, чем 232-слойная QLC NAND флеш-память YMTC с плотностью 20,63 Гбит/мм², которая ранее была самой плотной флеш-памятью в индустрии, опережая 232-слойную TLC-память Micron, которая имеет плотность 19,5 Гбит/мм².

V9 также не будет медленной, поскольку, как сообщает Tom’s Hardware, V9 QLC от Samsung имеет максимальную скорость передачи данных 3,2 Гбит/с. Это значительно быстрее, чем у предыдущих продуктов на базе QLC, которые предлагают 2,4 Гбит/с. Скорость была основной проблемой QLC в прошлом, и новая флеш-память NAND V9 от Samsung свидетельствует, что компания предприняла шаги для решения этой проблемы. Со скоростью 3,2 Гбит/с (на чип) V9 должно быть более чем достаточно для использования в твердотельных накопителях PCIe. Конечно, еще предстоит выяснить, как она работает на практике.

Если производительность будет достаточно высокой, то новая флэш-память Samsung на основе QLC может в корне изменить ландшафт потребительских SSD в конце этого года. Скорее всего, QLC все еще не сможет обслуживать высокопроизводительные SSD, например, те, что поддерживают скорость передачи данных PCIe 5.0, но она должна хорошо подходить для PCIe-накопителей более низкого уровня.

В зависимости от рыночного спроса, Samsung также может предложить накопитель V9 QLC M.2 свыше 8 ТБ, что является самой высокой емкостью среди всех потребительских накопителей M.2 сегодня. Возможно, Samsung даже сможет выпустить односторонний накопитель на 8 ТБ или 16 ТБ в двухстороннем исполнении.

Согласно отчету Samsung за 2022 год, Samsung практически полностью сосредоточится на разработке QLC. Поскольку флеш-архитектура TLC начинает исчерпывать свои возможности с точки зрения начальной емкости (как и SLC и MLC до нее), QLC — это будущее для производителей твердотельных накопителей, которые хотят продолжать расширять границы емкости SSD для массового потребителя.

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