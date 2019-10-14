4-ядерный процессор Intel Core i3-10100 с поддержкой HyperThreading в мультимедийных тестах SANDRA обошёл Core i3-9100 на 31%





Линейка настольных процессоров Intel 10-го поколения (семейство Comet Lake) будет иметь базовый чип Core i3-10100. Он придёт на смену моделям Core i3-9100 и Core i3-8100. Отметим, настольные процессоры Intel Comet Lake всё ещё выпускаются по нормам 14-нанометрового технологического процесса, пусть и несколько раз улучшенного. Чтобы выжать максимум из микроархитектуры, которая по сути идентична Skylake, Intel решила включить поддержку технологии многопоточности HyperThreading во всем семействе процессоров Core. Таким образом, Core i3-10100 получился 4-ядерным устройством, поддерживающим обработку 8 потоков инструкций одновременно.

Что интересно, Intel наделила новинку общей кэш-памятью третьего уровня объёмом всего 6 МБ. Вполне вероятно, что слегка улучшенная модель Core i3-103xx будет отличаться наличием 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Чип имеет ту же номинальную частоту 3,60 ГГц, что и нынешняя версия Core i3-9100. Пока неизвестна судьба функции Turbo Boost в новой модели. Учитывая, что в Core i3-9100 она поддерживается, можно предположить, что и в чипе 10-го поколения она также будет доступной.

И теперь перейдём к самому интересному. В базе данных тестового пакета SiSoft SANDRA уже зафиксированы результаты тестов процессора Intel Core i3-10100. В мультимедийных тестах он продемонстрировал результат 382,61 Мп/с. Это существенно больше результата чипа Core i3-9100 (около 290 Мп/с). Прирост производительности в данной задаче составил 31%. Это может объясняться поддержкой технологии HyperThreading, так как мультимедийные тесты SANDRA эффективно её используют.

Как ожидается, процессор Intel Core i3-10100 поступит в продажу по цене около $120, чтобы конкурировать с моделью AMDs Ryzen 3 3200G.

Источник: techpowerup