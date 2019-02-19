4A Games: трассировку лучей можно выполнять силами любых GPU с поддержкой DirectX 12, а не только при наличии RT-ядер от NVIDIA

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Разработчики из компании 4A Games, которая буквально на днях выпустила игру Metro Exodus, в интервью среди прочего рассказали о возможности внедрения технологии трассировки лучей в игровых консолях следующего поколения.

Отмечается, что с технической точки зрения это вполне реализуемый проект в игровых консолях. Причём для технологии трассировки лучей совсем не обязательно иметь в системе специализированные блоки обработки именно этих задач, как в случае GPU NVIDIA Turing со специализированными RT-ядрами. Все необходимые вычисления можно проводить на универсальных шейдерных процессорах. Хотя при этом и требуется высокая вычислительная производительность графического процессора.

Реализовать технологию трассировки лучей можно на любом графическом процессоре, который на аппаратном уровне поддерживает DirectX 12. Такие GPU смогут запускать DirectX Raytracing API (DXR), который фактически является компонентом DirectX 12. Однако при этом скорость обработки трассировки лучей будет зависеть от двух ключевых факторов: алгоритма генерации BVH (Bounding Volume Hierarchy — Иерархия ограничивающих объемов) и быстрой видеопамяти с высокой пропускной способностью.

Таким образом, реализовать трассировку лучей вполне возможно и на процессорах AMD, которые используются (и вероятно будут использоваться в дальнейшем) в игровых консолях Sony и Microsoft.

Источник: eurogamer