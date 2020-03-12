4G в метро (на всех станциях и тоннелях) — до конца 2020 года. Киевсовет окончательно принял решение о плате за доступ к инфраструктуре

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Вчера профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала проект решения об утверждении тарифов на доступ к инфраструктуре, а сегодня депутаты окончательно приняли документ. Теперь «большая тройка» операторов ( Vodafone, Kyivstar, Lifecell) вместе с техническим партнером Huawei могут начать полноценное развертывание 4G в киевском метрополитене.

Напомним, еще 5 марта Киевстар, Vodafone Украина и lifecell официально запустили 4G на первой станции метро – Академгородок. Это стало возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) между операторами и КП «Киевжилспецэксплуатация», который позволял включить 4G только на этой станции столичной подземки. Всего за первую неделю работы 4G на этой станции скоростным мобильным интернетом воспользовалось уже 60 000 абонентов Киевстар.

Благодаря сегодняшнему решению Киевсовета до конца 2020 года скоростной мобильный интернет появится на всех станциях и тоннелях метро. А до конца первого полугодия этого года 4G будет включен на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.