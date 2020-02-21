6.4″ Super AMOLED, квадрокамера 64 Мп и 6000 мА·ч за 7 499 грн. Потенциальный хит Samsung Galaxy M31 выйдет 13 марта

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В прошлом году Samsung добилась немалых успехов на рынке недорогих смартфонов со своими линейками Galaxy A и Galaxy M. Первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения — Galaxy A51 и Galaxy A71 — уже вышли, и теперь пришла очередь обновления линейки Galaxy M. Первый представитель новой линейки и потенциальный хит корейского гиганта Galaxy M31 дебютирует в Индии только 25 февраля, но ждать официального анонса нет никакого смысла — уже сейчас о нем все известно, включая подробности выхода в Украине.

Итак, Samsung Galaxy M31 — прямой преемник прошлогоднего бестселлера Galaxy M30s. Грядущую новинку уже можно найти в предложениях нескольких крупных украинских ритейлеров — купить Galaxy M31 в Украине можно будет с 13 марта по рекомендованной розничной цене 7 499 грн. Это не намного дороже стартовой цены Galaxy M30s (7 299 грн за версию 4/64 ГБ).

Новый Galaxy M31 сохранил главную особенность предшественника — аккумулятор рекордной (для своего класса) емкости в 6000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Платформа все та же — Exynos 9611 (аналог Snapdragon 730). Экран тоже прежний — панель Infinity-U Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+ с каплевидным вырезом.

Что касается изменений, базовая версия Galaxy M31 оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 512 ГБ в дополнение к слотам под две SIM-карты.

Основные изменения произошли по части камер. Основная камера Galaxy M31 состоит из четырех модулей, причем главный характеризуется разрешением 64 Мп (у Galaxy M30s — тройная 48-Мп), как у более дорогой модели Galaxy A71. Второй сенсор разрешением 8 Мп совмещен со сверхширокоугольным объективом, третий на 5 Мп — с макрообъективом, а последний сенсор глубины разрешением 5 Мп. Разрешение фронтальной повысили вдвое — до 32 Мп.

Единственное, в описании Galaxy M31 на сайтах интернет-магазинов отсутствует упоминание модуля NFC, но, учитывая, что Galaxy M30s поддерживал технологию, то и новая модель ее получит.

Источник: Rozetka и Алло