Aaeon PICO-WHU4 – микрокомпьютер размерами с Raspberry Pi, но чипом Intel, до 16 ГБ ОЗУ и ценой от $780





Компания Aaeon подготовила к выпуску микрокомпьютер PICO-WHU4. Данная новинка может рассматриваться в качестве альтернатив Raspberry Pi для тех пользователей, которым требуется более высокая производительность.

Микрокомпьютер Aaeon PICO-WHU4 выполнен в форм-факторе Pico-ITX, плата имеет размеры 100х72 мм. Для сравнения, размеры Raspberry Pi 4 B составляют 85,6×56,5 мм. Но если Raspberry Pi 4 B использует 4-ядерный процессор ARM с ядрами Cortex A-72 и частотой 1,5 ГГц, то PICO-WHU4 несёт на борту x86 процессор Intel 8-го поколения (Whiskey Lake). Предлагаются различные модели, включающие 2 или 4 ядра, а показатель TDP варьируется от 12,5 Вт до 25 Вт. Также пользователям предлагается и улучшенная система оперативной памяти. Вместо распаянных на плате 1, 2 или 4 ГБ памяти LPDDR4-3200 в случае Raspberry Pi 4 B, анонсированная новинка содержит слот SODIMM DDR4, который позволяет устанавливать до 16 ГБ ОЗУ DDR4-2400.

В устройстве доступен немалый перечень интерфейсов подключения. Доступен стандартный разъём SATA 3 для накопителей, один слот mSATA/mPCIe x 1, один слот M.2 2230, два коннектора COM с поддержкой RS-232/422/485, два разъёма HDMI 1.4b для подключения мониторов. При этом интегрированное в процессор графическое решение обладает поддержкой разрешения 4K (3840×2160 точек). Также микрокомпьютер оснащён двумя контроллерами Realtek RTL8111G, что позволяет использовать два гигабитных порта Ethernet. Наконец, система включает два порта USB 3.2 Gen 2 и один коннектор USB 2.0, к которому можно подключить два соответствующих порта.

Модель Aaeon PICO-WHU4 может использоваться в не самых благоприятных условиях, она выдерживает эксплуатацию при рабочих температурах до 60 градусов Цельсия и рабочую влажность до 90%. Кроме того, Aaeon предлагает дополнительный алюминиевый радиатор и активный кулер для этой системы, которые можно приобрести за $12 и $25, соответственно.

Если в плане технических характеристик микрокомпьютер Aaeon PICO-WHU4 однозначно выигрывает у Raspberry Pi 4 B при сопоставимых размерах, то цена является слабым местом новинки. Пока нет сведений о стоимости всех модификаций, однако известно, что версия с процессором Intel Core i5-8365UE оценивается в $783. И к этой сумме ещё нужно добавить стоимость памяти. В то же время базовую версию Raspberry Pi 4 B можно купить по цене всего лишь $35.

Источник: tomshardware