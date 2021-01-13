Абоненты Киевстара потратили 5 миллиардов минут и 32 тысячи терабайтов во время празднования Нового года и Рождества





Оператор мобильной связи «Киевстар» завершил марафон подведения итогов празднования Нового года и Рождества вслед за Vodafone и lifecell.

Представители оператора сообщили, что интернет-трафик в сети «Киевстар» в период Новогодних и Рождественских праздников увеличился почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Объёмы трафика “домашнего телевидения” выросли на 160%. Абоненты использовали на 10% больше голосовых услуг.

За неделю Новогодних и Рождественских праздников 2021 года, объёмы передачи данных в сети Киевстар превысили 32 тысячи терабайт, тогда как в прошлом году за этот же период абоненты использовали 24 тысячи терабайт (свыше 70% всего интернет трафика перешло в сеть 4G). В сети Киевстар в праздничные дни прозвучало почти 2 миллиарда звонков, абоненты использовали 5 миллиардов минут — на 10% больше, чем в Рождество и Новый год 2020, когда голосовой трафик достиг 4,6 миллиарда минут.

Особенностью Рождества и Нового года 2021 в сети «Киевстар» стал стремительный рост просмотров «домашнего телевидения». Трафик услуги Kyivstar TV вырос на 160%, в сравнении с прошлым годом, а количество одновременных видео-сессий увеличилось на 55%.

Абоненты Киевстара начали активно звонить еще 31 декабря 2020 года. Так, в течение одного часа с 17 до 18 вечера абоненты совершили 20 миллионов звонков и использовали 50 миллионов минут. На Новый год и Рождество 2021 в сети «Киевстар» действовал бесплатный телефонный номер “виртуального Деда Мороза” – для общения и загадывания новогодних желаний. Воспользовалось этой возможностью более 40 тысяч абонентов со всей страны. Больше всего звонков «виртуальному Санте» поступило из Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей. А меньше всего верят в Деда Мороза в Луганской, Сумской и Херсонской областях.

Источник: Киевстар