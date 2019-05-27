Acer и Razer оснастили профессиональные ноутбуки видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000





Ранее в этом году компания Acer анонсировала линейку высокопроизводительных ноутбуков ConceptD, которые могли бы конкурировать с MacBook Pro. Изначально модель ConceptD 7 оснащалась видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080 (Max-Q Design) или GeForce RTX 2060. Но теперь, после выпуска новых видеокарт NVIDIA Quadro RTX для ноутбуков устройство Acer ConceptD 7 получило GPU RTX 5000.

Конфигурация также включает процессор Intel Core i7 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 1 ТБ и 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K и сертификацией Pantone. Acer пока не уточняет, какова будет стоимость обновлённого ноутбука ConceptD 7 с новой видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000, и когда он поступит в продажу.

Кроме того, компания Razer также обновила свою линейку профессиональных ноутбуков Blade 15 и Blade Pro 17, оснастив их видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000. Обе системы включают по 32 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители NVMe ёмкостью 1 ТБ. При этом 15-дюймовая модель содержит сенсорный OLED дисплей с разрешением 4K и процессор Intel Core i7-9750H. В то же время в 17-дюймовой модели предлагается 4K дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а процессор Core i7 уступил место более производительному чипу Core i9-9880H. В случае необходимости можно повысить производительность системы, подключив внешний блок Razer Core X. Информация о сроках начала продаж и цене обновлённых версий ноутбуков Razer с видеокартой Quadro RTX 5000 пока не сообщается.

Источник: Engadget 1, 2