Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Triton 17X, Predator Helios Neo 16, Predator Triton 14 и Predator Helios 3D 15

Модельный ряд игровых ноутбуков Acer пополнился несколькими новыми устройствами, обеспечивающими высокую производительность в современных играх. Они оснащены процессорами Intel Core 13-го поколения и видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 40.

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Predator Triton 17X (PTX17-71) позиционируется как самый мощный игровой ноутбук из ассортимента компании Acer. В лучшей комплектации он оснащен процессором Intel Core i9-13900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. При необходимости устройство можно оснастить модулями оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц общим объемом до 64 ГБ. Кроме того, пользователи смогут установить на него SSD-накопители суммарной емкостью до 4 ТВ с интерфейсом PCIe и возможностью объединения в RAID 0.

Ноутбук Predator Triton 17X оснащен экраном диагональю 17 дюймов и соотношением сторон 16:10. Дисплей формата WQXGA на базе технологии Mini-LED (AmLED) обладает частотой обновления изображения 250 Гц и максимальной яркостью более 1000 нит. Дисплей воспроизводит 100% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает контрастность 1000000:1.

Ноутбук Predator Triton 17X имеет клавиатуру с RGB подсветкой клавиш, сканер отпечатков пальцев и стеклянную сенсорную панель. Акустическая система содержит 6 динамиков. Система включает в себя сетевой контроллер Intel KillerE3100G+ Ethernet и модуль беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i. Есть еще разъем Thunderbolt 4 и слот для считывания карт стандарта SD 7.0, пропускная способность которого достигает 985 МБ/с.

Новый ноутбук Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) предлагает мощные компоненты при более доступной цене. В лучшей комплектации новинка оснащена процессором Intel Core HX 13-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. В ноутбук можно установить модули оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 4800 МГц общим объемом до 32 ГБ и SSD накопители емкостью до 2 ТБ NVMe и возможность объединения в массив RAID 0.

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Predator Helios Neo 16 может поставляться с разными конфигурациями дисплея. Одна из них имеет экран формата WQXGA с IPS-матрицей и разрешением 2560×1600 точек. Частота обновления изображения достигает 165 Гц, а время отклика – 3 мс. Другая конфигурация подразумевает использование дисплея формата WUXGA (разрешение – 1920×1200 точек) с частотой обновления 165 Гц, воспроизводящего 100% цветового пространства sRGB.

Predator Triton 14 – это компактный игровой ноутбук с процессором Intel Core i7-13700H и видеокартой NVIDIA GeForce RTXTM 4070 или 4050. Конфигурация включает в себя до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6000 МГц и SSD форм-фактора M.2. 14-дюймовый дисплей Mini-LED имеет формат WQXGA (2560×1600 точек, соотношение сторон 16:10) и поддерживает частоту обновления 250 Гц. Экран сертифицирован DisplayHDR 600 и воспроизводит 100% цветового пространства DCI-P3.

Игровой ноутбук Predator Helios 3D 15 SpatialLabs оснащен процессором Intel Core i9-13900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTXTM 4080. На него можно установить модули оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц общим объемом до 32 ГБ. Главное отличие этой модели – 3D-экран с диагональю 15,6 дюйма и поддержка технологии отслеживания движения глаз SpatialLabs. Объемное изображение можно просматривать без специальных очков более чем в 70 играх благодаря программе TrueGame.

Ноутбук Predator Triton 17X (PTX17-71) поступит в продажу в Украине в июле с начальной ценой 187999 грн. Модель Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) появится на рынке в июне с начальной ценой 61999 грн. Ноутбук Predator Triton 14 (PT14-51) можно будет купить в июне по цене от 72999 грн. Ноутбук Predator Helios 3D 15 SpatialLabs поступит в продажу в июле с начальной ценой 150999 грн.