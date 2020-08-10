Huawei предупредила о прекращении производства процессоров Kirin из-за санкций США

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Крупнейший в мире поставщик смартфонов – компания Huawei – заявляет о грядущем дефиците процессоров. Из-за санкций США у компании вскоре закончатся чипы собственной разработки. По словам генерального директора потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, со следующего месяца компания больше не сможет производить свои собственные чипсеты Kirin из-за продолжающегося экономического давления со стороны США.

Ричард Ю уточнил, что из-за второго этапа санкций США производственные партнёры Huawei прекратили принимать новые заказы на изготовление чипсетов для китайского производителя смартфонов. Производство по существующим контрактам будет прекращено 15 сентября.

«В этом году может появиться последнее поколение высокопроизводительных чипов Huawei Kirin», — добавил он.

Соответственно, Huawei Mate 40, презентация которого запланирована на сентябрь, может стать последним смартфоном с процессором Kirin.

Напомним, в середине мая этого года стало известно, что компания TSMC прекратила принимать новые заказы на производство чипов для Huawei из-за очередных ограничений США.

Источник: The Verge