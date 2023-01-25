Adult Swim «отменила» соавтора мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда — его обвиняют в домашнем насилии

Компания Adult Swim разорвала отношения с Джастином Ройландом после новостей о том, что соавтор «Рика и Морти» был обвинен в домашнем насилии.

«Adult Swim прекратил сотрудничество с Джастином Ройландом», — заявила во вторник старший вице-президент по коммуникациям Adult Swim/Cartoon Network/Boomerang Мари Мур.

Ройланд был одним из авторов, исполнительным продюсером, а также актером озвучки успешного мультсериала «Рик и Морти», где его голосом говорят главные герои. По сведениям The Hollywood Reporter, Adult Swim не выполнил и половины заказа на 70 эпизодов шоу, над которыми должен был работать Джастин с 2018 года, когда сериал был продлен.

Источники сообщают, что «Рика и Морти» собираются продолжить, а голосовые роли Ройланда будут переданы другим актерам. Хотя Ройланд всегда будет считаться соавтором шоу, другой автор, Дэн Хармон, теперь будет единственным шоураннером. В настоящий момент шоу продолжено до 10 сезона.

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У Ройланда по-прежнему есть несколько текущих проектов с Hulu, в том числе в качестве соавтора относительно нового популярного мультсериала «Солнечные противоположности», где он также озвучивает главного героя (в октябре шоу было продлено на пятый сезон).

В сериале «Человек-коала», премьера которого состоялась 9 января, Джастин работает в озвучке, а также является исполнительным продюсером. Его сделка с 20th Television Animation, которая продюсирует «Солнечные противоположности» и «Человек-коала», пока еще действительна.

12 января NBC News сообщил новость о том, что Ройланду было предъявлено обвинение в домашнем насилии с телесными повреждениями и лишении свободы путем угрозы, насилия, мошенничества и обмана в округе Ориндж, на основании инцидента, предположительно, имевшего место 2020 года, по отношению неназванной Джейн Доу, с которой Джастин встречался. Ройланд не признал себя виновным и в 2020 году был освобожден под залог в размере $50 000. Уже состоялось несколько досудебных слушаний, и ожидается, что Ройланд вернется в суд 27 апреля.

В заявлении адвоката Ройланда Т. Эдварда Велборна говорится, что освещение дела в СМИ было «неточным». Уэлборн добавил: «Чтобы было ясно, Джастин не только невиновен, но мы также ожидаем, что этот вопрос будет закрыт после того, как окружной прокурор завершит методический анализ доказательств».

Домашнее насилие, без сомнения, является отвратительным преступлением. Однако ничего хорошего нет и в досрочном разрыве контрактов с увольнениями – такие действия можно назвать внесудебным преследованием. Тем более, когда они предпринимаются еще до оглашения приговора суда, в ходе которого может быть доказана и невиновность обвиняемого. Подобное недавно произошло с Джонни Деппом, в течении ряда лет терявшим контракты и доходы, до снятия обвинения в домашнем насилии и урегулирования дела о клевете.