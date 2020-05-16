Анимационный сериал Solar Opposites от авторов «Рика и Морти» побил рекорд просмотров на Hulu, более 40% зрителей посмотрело первый сезон «запоем» в первые два дня показа





Своеобразный юмор и необычная визуальная стилистика нового анимационного сериала Solar Opposites / «Солнечные противоположности» по идее должны были понравиться только фанатам «Рика и Морти», а не массовой аудитории. Однако по не совсем понятной причине проект что называется «зашел» зрителям сервиса Hulu, поставив несколько рекорд просмотров.

Так, Solar Opposites стал самой популярной комедийной премьерой сервиса и занял второе место в рейтинге самых просматриваемых релизов на неделе, во время которой произошел релиз и это несмотря на то, что на этой неделе сериал демонстрировался всего два дня из семи. Новинка также стала самым популярным анимационным сериалом для взрослых в премьерный уикэнд. По данным Hulu, более 40% зрителей, которые запустили сериал, досмотрели все восемь серий первого сезона в первые два дня после релиза.

Напомним, что анимационный сериал «Солнечные противоположности» создали Джастин Ройланд и Майк Макмэн, которые до этого работали над знаковым проектом «Рик и Морти». Мультфильм рассказывает о семье инопланетян, которые попадают на Землю после гибели собственной планеты и пытаются ассимилироваться в общество типичного американского городка. Обычные для инопланетян особенности оказываются суперспособностями для землян, чем взрослые и дети начинают пользоваться без зазрения совести.

Еще до премьеры первого сезона авторы были настолько уверены в его качестве, что продлили его на второй сезон. Отметим, что популярный мультсериал Rick and Morty по-прежнему находится в эфире, в данный момент идет трансляция четвертого сезона шоу.

Источник: Variety