Айтишник американской телеком-компании сливал данные Китаю в течение 10 лет — его обнаружили только сейчас

Пекин годами вербует резидентов США для осуществления разнообразной шпионской деятельности.

Пин Ли (Ping Li), 59-летний гражданин США китайского происхождения, оказался в центре громкого скандала. Министерство юстиции США обвинило его в длительной шпионской деятельности в пользу Китая.

Ли, проживающий в Уэсли-Чапел, штат Флорида, работал в крупной американской телекоммуникационной компании и международной IT-фирме после переезда в США. Обвинения утверждают, что он сотрудничал с Министерством государственной безопасности Китая (МГБ) в качестве агента и передавал разнообразную информацию, начиная от данных о кибератаках и заканчивая сведениями о запрещенных религиозных движениях.

По данным следствия, в 2012 году Ли собрал биографические данные о лице, связанном с религиозным движением Фалуньгун и передал их МГБ в течение недели после получения задания. Фалуньгун, запрещённый в Китае с 1999 года, не входит в пять официально признанных религий страны из-за его идеологической оппозиции к китайскому правительству.

В 2015 году Ли якобы собрал информацию о своем работодателе в телекоммуникационной сфере после открытия компанией нескольких офисов в Китае. Он выполнил эту задачу в течение трех недель.

После начала пандемии активность Ли значительно возросла. С мая 2021 по июнь 2022 года он выполнил три запроса МГБ. Один из них касался информации о кибератаках на американские компании, связанные с китайскими государственными группами.

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Работая в международной IT-компании, Ли якобы передал детали учебных материалов по кибербезопасности своему работодателю, вероятно, чтобы МГБ могло разработать атаки, способные обойти технические и культурные защитные механизмы.

Последний эпизод шпионской деятельности Ли датируется июнем 2022 года. По данным следствия, он предоставил МГБ информацию о владельце недвижимости, где проживал человек, сбежавший из Китая в США.

«Ли использовал различные анонимные онлайн-аккаунты для общения с МГБ и ездил в КНР для встреч с представителями спецслужбы», — заявили в Министерстве юстиции США.

Кто еще шпионил в пользу Китая

Кейси Лионг (Casey Leong). Бывший агент ЦРУ, арестованный в 2018 году по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Лионг якобы передавал секретную информацию китайской разведке в течение нескольких лет.

Джерри Чун Шин Ли (Jerry Chun Shing Lee). Бывший офицер ЦРУ, арестованный в 2012 году. Ли обвиняли в предоставлении Китаю информации об агентурной сети ЦРУ в Китае, что привело к разоблачению и ликвидации ряда американских агентов.

Кевин Мэлори. Бывший сотрудник ЦРУ и Разведывательного управления Министерства обороны США. Арестован в 2017 году за передачу секретных документов китайской разведке. В 2019 году приговорен к 20 годам заключения.

Источник: TheRegister, Wikipedia

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