Акции Tesla приближаются к отметке $1500, а Маск уже обдумывает строительство еще одного завода в Азии

На прошлой неделе рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $200 млрд (если вы вдруг пропустили нашу заметку о коротких шортах Tesla). На фоне отличных результатов минувшего квартала и высоких ожиданий инвесторов курс акций Tesla взбирается все выше и выше — по итогам торгов на бирже NASDAQ, прошедших 6 июля, акции Tesla подорожали на 13,48%, с $1200 до 1371,58. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, уверенно двигаясь к следующему знаменательному рубежу в $1500 — вероятнее всего, он будет пройдет уже сегодня после открытия биржи.

Как уже было отмечено выше, акции Tesla растут на фоне успехов автопроизводителя и твердой веры инвесторов в светлое будущее компании — по итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин. В конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить мощность главного американского завода во Фримонте с прежних 500 тыс. до 600 тыс. автомобилей в год). Прямо сейчас идет наладка второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на шанхайской Gigafactory 3 (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров) и строительство немецкого заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге — поставка первых немецких Model Y запланировано на 2021 год. Кроме того, Tesla вот-вот объявит место строительства второго американского завода, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Model Y. Вероятнее всего, предприятие расположится в Техасе. Наконец, в одном из недавних твитов Илон Маск упомянул о планах касательно еще одного завода в Азии в более далеком будущем.

Yeah, but first we need to finish Giga Berlin and a second US Giga to serve eastern half of North America

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020