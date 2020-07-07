Акции Tesla приближаются к отметке $1500, а Маск уже обдумывает строительство еще одного завода в Азии





На прошлой неделе рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $200 млрд (если вы вдруг пропустили нашу заметку о коротких шортах Tesla). На фоне отличных результатов минувшего квартала и высоких ожиданий инвесторов курс акций Tesla взбирается все выше и выше — по итогам торгов на бирже NASDAQ, прошедших 6 июля, акции Tesla подорожали на 13,48%, с $1200 до 1371,58. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, уверенно двигаясь к следующему знаменательному рубежу в $1500 — вероятнее всего, он будет пройдет уже сегодня после открытия биржи.

Как уже было отмечено выше, акции Tesla растут на фоне успехов автопроизводителя и твердой веры инвесторов в светлое будущее компании — по итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин. В конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить мощность главного американского завода во Фримонте с прежних 500 тыс. до 600 тыс. автомобилей в год). Прямо сейчас идет наладка второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на шанхайской Gigafactory 3 (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров) и строительство немецкого заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге — поставка первых немецких Model Y запланировано на 2021 год. Кроме того, Tesla вот-вот объявит место строительства второго американского завода, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Model Y. Вероятнее всего, предприятие расположится в Техасе. Наконец, в одном из недавних твитов Илон Маск упомянул о планах касательно еще одного завода в Азии в более далеком будущем.

Yeah, but first we need to finish Giga Berlin and a second US Giga to serve eastern half of North America — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

«Да, но сначала нам нужно завершить [строительство] Giga Berlin и второй завод Giga в США, который будет обслуживать восточную часть Северной Америки».

В светлое будущее Tesla с акциями по $1500+ верят и на Уолл-стрит. Аналитик JMP Securities Джо Оша, оценивая ситуацию, сделал следующее заявление:

«Tesla значительно превзошла наши оценки и консенсус-прогноз по поставкам во втором квартале 2020 года, очитавщись об общих поставках в 90 650 единиц а фоне нашей оценки в 73 800 и консенсус-прогноза в 70 300. Мы подтверждаем рейтинг Market Outperform и повышаем целевой прогноз [по стоимости акций] до $1500 (с $1050). В настоящее время мы уверены в том, что Tesla к 2025 году может стать 100-миллиардной компанией с рентабельностью по EBITDA на уровне 20%».

Одновременно со стоимостью акций Tesla растет состояние Илона Маска, владеющего крупнейшим пакетом акций компании. Но не только его. К настоящему моменту многие топ-менеджеры Tesla уже стали миллионерами. Например, Дрю Баглино, старший вице-президент подразделения, занимающегося разработкой силовых установок и батарей, владеет 4 222 акциями общей стоимостью более $5,7 млн по текущему курсу. Президент производственного департамента Tesla Джером Гильен владеет 9 752 акциями на сумму более $13 млн. Захари Киркхорн, финансовый директор Tesla, владеет 11 831 акцией, стоимость которых сейчас составляет более $16 млн. Что же касается Илона Маска, ему принадлежит 34 098 597 акций Tesla — это $46 млрд. Его брат, Кимбал Маск, входящий в состав совета директоров Tesla владеев 130 848 акциями Tesla, что эквивалентно более $175 млн.

Источник: Electrek (2) и Twitter