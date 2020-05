Следующий американский завод Tesla, где будут выпускаться пикапы Cybertruck, скорее всего, расположится в Техасе

Как сообщает Autoblog, компания Tesla сузили список мест-кандидатов строительства нового завода Gigafactory в США, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Tesla Model Y, до двух локаций-финалистов. Прямо сейчас автопроизводитель выбирает между Остином, штат Техас, и Талсой, штат Оклахома. При этом многое указывает на то, что фаворитом выступает Остин, где находится штаб-квартира ФБР.

Сразу несколько независимых источников и фактов указывают, что Техас с большой вероятностью станет домом для следующего завода Gigafactory в США. Впрочем, стоит оговорить, что доказательства пока есть только косвенные.

Напомним, еще в феврале Маск проводил в Twitter опрос касательно строительства нового завода в Техасе. Кроме того, сообщается, что с начала этого года Tesla ищет подходящий земельный участок в окрестностях Остина и в соседнем Тейлоре, примерно в 50 км к северо-востоку от города. И хотя нет соответствующих записей о продаже недвижимости в официальных реестрах, которые бы указывали на Tesla или ее филиал, собеседники Teslarati сообщают, что компания Илона Маска рассматривает возможность приобретения нескольких крупных земельных участков вблизи промышленных зон в Тейлоре.

Еще в марте Илон Маск подтвердил, что оговариваемый завод расположится в центральной части США, ближе к восточному побережью. В то же время на прошлой неделе Tesla провела переговоры с чиновниками в штате Одинокой звезды, что в итоге официально подтвердил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Texas Governor Says He’s Talked To Elon Musk About Moving Tesla.

It's true. Texas is a perfect fit for Tesla.

https://t.co/12rP75lnDN

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 13, 2020