Следующий американский завод Tesla, где будут выпускаться пикапы Cybertruck, скорее всего, расположится в Техасе
Как сообщает Autoblog, компания Tesla сузили список мест-кандидатов строительства нового завода Gigafactory в США, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Tesla Model Y, до двух локаций-финалистов. Прямо сейчас автопроизводитель выбирает между Остином, штат Техас, и Талсой, штат Оклахома. При этом многое указывает на то, что фаворитом выступает Остин, где находится штаб-квартира ФБР.
Сразу несколько независимых источников и фактов указывают, что Техас с большой вероятностью станет домом для следующего завода Gigafactory в США. Впрочем, стоит оговорить, что доказательства пока есть только косвенные.
Напомним, еще в феврале Маск проводил в Twitter опрос касательно строительства нового завода в Техасе. Кроме того, сообщается, что с начала этого года Tesla ищет подходящий земельный участок в окрестностях Остина и в соседнем Тейлоре, примерно в 50 км к северо-востоку от города. И хотя нет соответствующих записей о продаже недвижимости в официальных реестрах, которые бы указывали на Tesla или ее филиал, собеседники Teslarati сообщают, что компания Илона Маска рассматривает возможность приобретения нескольких крупных земельных участков вблизи промышленных зон в Тейлоре.
Еще в марте Илон Маск подтвердил, что оговариваемый завод расположится в центральной части США, ближе к восточному побережью. В то же время на прошлой неделе Tesla провела переговоры с чиновниками в штате Одинокой звезды, что в итоге официально подтвердил губернатор Техаса Грег Эбботт.
Texas Governor Says He’s Talked To Elon Musk About Moving Tesla.
It's true. Texas is a perfect fit for Tesla.
https://t.co/12rP75lnDN
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 13, 2020
Наконец, можно вспомнить, что в недавнем конфликте с властями округа Аламида из-за запрета на открытие завода во Фримонте Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру и производство из Калифорнии в Техас или Неваду.
Что касается нашумевшего пикапа Cybertruck, по планам Tesla, он должен отправиться в производство в 2021 году. Всего будет три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В последний раз Илон Маск хвастался 250 тыс. собранных предзаказов — это было в конце ноября 2019 года. Затем в феврале этого года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед.
К слову, на недавнем отчете с инвесторами Маск пообещал раскрыть точное местоположение Gigafactory 5 (или как бы он в итоге не назывался) в ближайшие три месяца.
Источник: Teslarati, Electrek и Autoblog
- На сегодняшний день у Tesla есть три завода Gigafactory, где выпускаются автомобили и литий-ионные аккумуляторные батареи для этих самых автомобилей и систем хранения энергии. Первую «Гигафабрику» открыли в Неваде в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов. Второй завод в Буффало (штат Нью-Йорк) занимается выпуском солнечных панелей и аккумуляторов. Третья Gigafactory в Шанхае, построенная в рекордные 10 месяцев: линия Phase 1 по выпуску Model 3 работает с конца прошлого года (недавно ее мощность увеличили с первоначальных 150 тыс. до 200 тыс. Model 3 в год), а линия Phase 2 по сборке Model Y активно обсустраивается (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров). Еще у Tesla есть завод по сборке электромобилей в Нидерландах и сейчас вовсю идет подготовка к строительству четвертой Gigafactory в Берлине.