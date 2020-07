Tesla на самом деле выпустила короткие красные атласные шорты — с надписью S3XY сзади за символические $69.420. Их раскупили в первый же день (остался только размер XL)

Илон Маск в очередной раз пошутил всерьез — поздно вечером 5 июля в онлайн-магазине Tesla появились анонсированные накануне красные атласные шорты.

Основатель Tesla и SpaceX всегда славился умением хорошо зарабатывать на мерче (про огнеметы еще не забыли?) и эта свежая история с шортами — очередное тому подтверждение.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020