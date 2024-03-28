Новости Кино 28.03.2024 в 18:14 comment views icon

Актриса Иванна Сахно разорвала контракт с Netflix, чтобы не играть россиянку

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Актриса Иванна Сахно разорвала контракт с Netflix, чтобы не играть россиянку

Иванна Сахно родилась в Украине, но еще подростком с семьей переехала в США. Сейчас актриса активно снимается в Голливуде — и наиболее известна работой в сериале «Асока», где сыграла «темную джедайку» Шин Хати.

В недавнем интервью ТСН актриса рассказала, как еще в «ковидные» времена разорвала контракт с Netflix, потому что не хотела играть россиянку.

«Я не могу играть даже человека из Советского Союза, поэтому разорвала контракт», — заявила Иванна.

Из-за досрочного расторжения соглашения Сахно должна выплатить компенсацию, которую вычтут из зарплаты в другом проекте Netflix (около 50% от общего заработка). В то же время Иванна отметила, что российские персонажи все реже появляются в голливудских проектах, поскольку «менее интересны индустрии».

Актриса активно поддерживает Украину и является одним из амбассадоров платформы UNITED24. Ее также можно увидеть как одного из персонажей в Minesalt — онлайн-игре в стиле Minecraft в локациях Соледара, запущенной для сбора средств на восстановление Украины.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить