Актриса Иванна Сахно разорвала контракт с Netflix, чтобы не играть россиянку

Иванна Сахно родилась в Украине, но еще подростком с семьей переехала в США. Сейчас актриса активно снимается в Голливуде — и наиболее известна работой в сериале «Асока», где сыграла «темную джедайку» Шин Хати.

В недавнем интервью ТСН актриса рассказала, как еще в «ковидные» времена разорвала контракт с Netflix, потому что не хотела играть россиянку.

«Я не могу играть даже человека из Советского Союза, поэтому разорвала контракт», — заявила Иванна.

Из-за досрочного расторжения соглашения Сахно должна выплатить компенсацию, которую вычтут из зарплаты в другом проекте Netflix (около 50% от общего заработка). В то же время Иванна отметила, что российские персонажи все реже появляются в голливудских проектах, поскольку «менее интересны индустрии».

Актриса активно поддерживает Украину и является одним из амбассадоров платформы UNITED24. Ее также можно увидеть как одного из персонажей в Minesalt — онлайн-игре в стиле Minecraft в локациях Соледара, запущенной для сбора средств на восстановление Украины.

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