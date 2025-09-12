Аквариум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимизирован для доступа воздуха и размещения компонентов

В этом корпусе RTX 5090 и другие мощные компоненты почти наверняка не «задохнутся». Производитель кейса с «плавучей удлиненной основой» Floatron F1 обещает на 5-7°C меньше.

Корпус ПК в формате m-ATX имеет достаточный объем для охлаждения процессора и видеокарты, оснащен кулерами и решетчатыми стенками. Но, кажется, радиатор жидкостной системы охлаждения можно установить лишь сверху. Блок питания размещается в пьедестале «аквариума» и никак не мешает.

Помимо передней и боковой стеклянных панелей, все остальные стороны корпуса имеют множество вентиляционных отверстий. Это включает нижнюю часть основного отсека — между основанием и шасси есть 64 мм зазор. Все панели разложены, для облегчения доступа к компонентам.

В Floatron F1 можно разместить видеокарту длиной до 350 мм, а запас для процессорного кулера составляет 185 мм. В корпус можно установить 9 120-мм вентиляторов или до 5 140-мм. Сверху можно установить радиатор длиной до 360 мм. Производитель предлагает установить три впускных вентилятора снизу с тремя вытяжными сверху, а также один вытяжной сзади. Два вентилятора сбоку могут дополнительно подавать воздух. Стенд может вместить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков, позади материнской также можно разместить два SSD. В подошве есть два разъема USB 3.0 и один Type-C.

Компания darkFlash пока не обнародовала цену и информацию о доступности Floatron F1. Корпус выйдет как в черном, так и в белом цветах, но более светлый вариант — комбинация черного и белого. Также существует версия Black-Connect Edition, но неясно, чем она отличается от стандартной черной.

Источник: Notebookcheck