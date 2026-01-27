Amazon обновила график выхода сериала "Фоллаут": последние два эпизода выйдут раньше

Премьеры последних двух эпизодов сериала «Фоллаут» (7 и 8) состоятся раньше запланированных дат.





Согласно Amazon, даты сместились на день: 7 эпизод «переехал» на сегодня, 27 января (вместо 28-го), а 8-й — на 3 февраля (вместо 4-го). Напомним, что на втором сезоне, к большой печали фанатов, компания выбрала еженедельный выпуск вместо одновременного релиза всех эпизодов, как было в первом.

Good morning, Vault Dwellers! Due to strong participation and interest, we have amended the start times for the remaining Season Two presentations. Episode Seven will now begin Tuesday, Jan. 27 at 6 p.m. PT, and Episode Eight will now begin Tuesday, Feb. 3 at 6 p.m. PT. Your… pic.twitter.com/x1LhnwEsRL — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 26, 2026





Сериал, основанный на серии видеоигр Bethesda Game Studios, разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва: часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

В продолжении Люси ищет своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен), заручившись помощью Гуля. Параллельно нам демонстрируют кучу флешбеков из прошлого Купера Говарда, которые понемногу подводят к ответу, как и по чьей вине произошла катастрофа. На данный момент второй сезон «Фоллаут» имеет оценку в 97% от критиков на Rotten Tomatoes. Разработка третьего подтверждена, вместе с реалити-шоу Fallout Shelter.

Ранее в Amazon отчитались, что второй сезон «Фоллаут» стал шестым по популярности сезоном на платформе, а само шоу — третьим лучшим из получивших продолжение, после «Колец власти» и «Ричера». Цифры просмотров, к сожалению, не раскрывают.