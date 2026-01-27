Новости Кино 27.01.2026 comment views icon

Amazon обновила график выхода сериала "Фоллаут": последние два эпизода выйдут раньше

Премьеры последних двух эпизодов сериала «Фоллаут» (7 и 8) состоятся раньше запланированных дат.


Согласно Amazon, даты сместились на день: 7 эпизод «переехал» на сегодня, 27 января (вместо 28-го), а 8-й — на 3 февраля (вместо 4-го). Напомним, что на втором сезоне, к большой печали фанатов, компания выбрала еженедельный выпуск вместо одновременного релиза всех эпизодов, как было в первом.


Сериал, основанный на серии видеоигр Bethesda Game Studios, разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва: часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

В продолжении Люси ищет своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен), заручившись помощью Гуля. Параллельно нам демонстрируют кучу флешбеков из прошлого Купера Говарда, которые понемногу подводят к ответу, как и по чьей вине произошла катастрофа. На данный момент второй сезон «Фоллаут» имеет оценку в 97% от критиков на Rotten Tomatoes. Разработка третьего подтверждена, вместе с реалити-шоу Fallout Shelter.

Ранее в Amazon отчитались, что второй сезон «Фоллаут» стал шестым по популярности сезоном на платформе, а само шоу — третьим лучшим из получивших продолжение, после «Колец власти» и «Ричера». Цифры просмотров, к сожалению, не раскрывают.

Второй сезон «Фоллаут» удвоил популярность игр Bethesda в Steam

