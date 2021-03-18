AMD активно работает над технологией FidelityFX Super Resolution (FSR) и планирует запустить её на ПК уже в этом году





Представитель компании AMD Скотт Херкельман (старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon) рассказал о технологии FidelityFX Super Resolution (FSR). По его словам, запуск технологии запланирован на этот год.

Технология AMD FidelityFX Super Resolution является ответом на NVIDIA DLSS. Компания активно занимается разработкой, но впереди ещё много работы. Специалисты компании всё ещё оценивают фактическую технологию, лежащую в основе алгоритма масштабирования. Кроме того, предстоит поработать не только внутри компании, но и с партнёрами-разработчиками игр.

Скотт Херкельман также заявил, что название нового технологического решения – не FFS или FXSS (по аналогии NVIDIA DLSS), а FSR. Также он добавил, что на текущий момент FidelityFX Super Resolution – это одна из самых больших программных инициатив, которые разрабатываются внутри компании. В AMD осознают важность этого решения и активно работают над ним, чтобы предоставить конкурентоспособный результат в этом году. Первоначально технологию FidelityFX Super Resolution планируется запустить на ПК, но в дальнейшем она может появиться и на других платформах. AMD хочет, чтобы технология стала открытой и кроссплатформенной.

Также сообщается, что технология FSR на самом деле не основана на машинном обучении, как NVIDIA DLSS. Это не должно вызывать удивления, так как графические процессоры RDNA не имеют специализированных тензорных ядер, ускоряющих вычисления машинного обучения. Существует несколько способов реализации такой технологии без использования машинного обучения, и в AMD оценивают «множество разных способов».

Источник: videocardz