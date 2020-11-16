AMD анонсировала HPC ускоритель Instinct MI100, он включает 120 вычислительных блоков и 32 ГБ памяти HBM2

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Компания AMD подготовила к выпуску акселератор вычислений Instinct MI100. Для категории высокопроизводительных (HPC) графических продуктов компания решила отказаться от использования бренда Radeon.

Акселератор AMD Instinct MI100 оснащён новым графическим процессором, который включает 120 вычислительных блоков (7680 потоковых процессоров). GPU содержит на 40 вычислительных блоков больше, чем доступно в графическом процессоре Navi 21 (Big Navi). Устройство также включает 32 ГБ памяти HBM2 с максимальной теоретической пропускной способностью 1,23 ТБ/с. Для подключения к системе используется интерфейс PCI Express Gen4.

AMD утверждает, что графический процессор на базе новой архитектуры CDNA будет иметь вдвое большую вычислительную плотность, чем решения предыдущего поколения. Чип включает совершенно новую технологию матрицы ядра для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. AMD заявляет, что такое решение обеспечит почти 7-кратный прирост производительности для рабочих нагрузок ИИ со смешанной точностью и FP16.

Ускоритель AMD Instinct MI100 обладает пиковой производительностью в операциях двойной точности (FP64) на уровне 11,5 терафлопс, а в операциях единичной точности (FP32) – 23,1 терафлопс. При использовании технологии MATRIX производительность FP32 возрастает до 46,1 терафлопс, а производительность в вычислениях половинной точности (FP16) может достигать 184,6 терафлопс. Производительность с плавающей запятой (BFLOAT16) указывается на уровне 92,3 терафлопс.

Источник: videocardz