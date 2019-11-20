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AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на 7-нм GPU Navi 10

AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на 7-нм GPU Navi 10

AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на 7-нм GPU Navi 10


Компания AMD подготовила к выпуску новую дискретную видеокарту AMD Radeon Pro W5700. Как заявляет производитель, это первое в мире профессиональное решение для настольных рабочих станций, в котором используется графический процессор на базе 7-нанометрового технологического процесса. Устройство ориентировано на применение 3D-дизайнерами, архитекторами, а также инженерами.

AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на базе архитектуры Navi

Видеокарта для рабочих станций Radeon Pro W5700 основана на высокопроизводительной, энергоэффективной архитектуре AMD RDNA. Она обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт и на 41% более высокую среднюю производительность на каждый ватт затраченной энергии по сравнению с архитектурой предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN). Благодаря новой архитектуре и 7-нанометровому технологическому процессу, эффективность систем на базе Radeon Pro W5700 примерно на 18% лучше, чем с конкурирующими продуктами.

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Новинка также оснащена высокопроизводительной памятью GDDR6 и, впервые для видеокарт для настольных рабочих станций, интерфейсом подключения PCIe 4.0. Эти компоненты обеспечивают высокую пропускную способность при работе с большими объёмами данных. Дополнительно отмечается, что это первая модель в своём классе, оснащённая интерфейсом USB Type-C для подключения мониторов.

AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на базе архитектуры Navi

Новая профессиональная видеокарта AMD Radeon Pro W5700 уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене $799.

Источник: techpowerup

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