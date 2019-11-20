AMD анонсировала профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 на 7-нм GPU Navi 10

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Компания AMD подготовила к выпуску новую дискретную видеокарту AMD Radeon Pro W5700. Как заявляет производитель, это первое в мире профессиональное решение для настольных рабочих станций, в котором используется графический процессор на базе 7-нанометрового технологического процесса. Устройство ориентировано на применение 3D-дизайнерами, архитекторами, а также инженерами.

Видеокарта для рабочих станций Radeon Pro W5700 основана на высокопроизводительной, энергоэффективной архитектуре AMD RDNA. Она обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт и на 41% более высокую среднюю производительность на каждый ватт затраченной энергии по сравнению с архитектурой предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN). Благодаря новой архитектуре и 7-нанометровому технологическому процессу, эффективность систем на базе Radeon Pro W5700 примерно на 18% лучше, чем с конкурирующими продуктами.

Новинка также оснащена высокопроизводительной памятью GDDR6 и, впервые для видеокарт для настольных рабочих станций, интерфейсом подключения PCIe 4.0. Эти компоненты обеспечивают высокую пропускную способность при работе с большими объёмами данных. Дополнительно отмечается, что это первая модель в своём классе, оснащённая интерфейсом USB Type-C для подключения мониторов.

Новая профессиональная видеокарта AMD Radeon Pro W5700 уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене $799.

Источник: techpowerup