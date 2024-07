AMD едва не купила NVIDIA 20 лет назад — помешал лишь один человек

Сейчас NVIDIA является одним из крупнейших игроков технологического рынка, ее капитализация значительно превышает Intel и AMD. Но оказывается, что AMD когда-то почти купила компанию. Бывший инженер AMD недавно рассказал, что когда NVIDIA была стартапом, компания едва не купила ее. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг тогда отказался из-за категорического требования, чтобы его оставили гендиректором объединенной компании.

Хемант Мохапатра работал инженером в середине и в конце 2000-х годов над разработкой вспомогательных, графических и центральных процессоров AMD. Он был в компании, когда AMD поняла свои возможности на рынке видеокарт, но изначально упустила их. Мохапатра предложил подборку собственных воспоминаний о тех временах в X Twitter (сообщение ниже и вся цепочка).

So now that Nvidia has far outstripped the market cap of AMD and Intel, I thought this would be a fun story to tell. I spent 6+yrs @ AMD engg in mid to late 2000s helping design the CPU/APU/GPUs that we see today. Back then it was unimaginable for AMD to beat Intel in market-cap… pic.twitter.com/bYCS5vY0QO

— Hemant Mohapatra (@MohapatraHemant) July 5, 2024