Новости IT-бизнес 07.07.2024 в 19:27 comment views icon

AMD едва не купила NVIDIA 20 лет назад — помешал лишь один человек

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Андрій Русанов

Автор сайта

AMD едва не купила NVIDIA 20 лет назад — помешал лишь один человек

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Сейчас NVIDIA является одним из крупнейших игроков технологического рынка, ее капитализация значительно превышает Intel и AMD. Но оказывается, что AMD когда-то почти купила компанию. Бывший инженер AMD недавно рассказал, что когда NVIDIA была стартапом, компания едва не купила ее. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг тогда отказался из-за категорического требования, чтобы его оставили гендиректором объединенной компании.

Хемант Мохапатра работал инженером в середине и в конце 2000-х годов над разработкой вспомогательных, графических и центральных процессоров AMD. Он был в компании, когда AMD поняла свои возможности на рынке видеокарт, но изначально упустила их. Мохапатра предложил подборку собственных воспоминаний о тех временах в X Twitter (сообщение ниже и вся цепочка).

Среди прочего Мохапатра рассказал о переговорах о слиянии AMD и NVIDIA в одну компанию. Однако Дженсен Хуанг имел долгосрочную стратегию и вел GPU NVIDIA к проприетарной и закрытой модели CUDA. Не желая отказываться от этой стратегии, Хуанг отказался продавать NVIDIA, если его не назначат CEO. После этого тогдашний генеральный директор AMD Гектор Руис решил приобрести ATI с ее видеокартами Radeon.

Другой давний сотрудник AMD, Фил Парк, подтвердил эти слова. Хотя Парк сказал, что никогда не встречался с Мохапатрой и имеет другое мнение о некоторых его воспоминаниях, но историю о том, что Хуанг хотел быть CEO, он назвал правдивой. Парк дополнительно прокомментировал некоторые из постов Мохапатры.

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В те времена NVIDIA была небольшой компанией, ее видеокарты пользовались большим спросом среди энтузиастов игр, но ATI имела большую долю рынка. Мохапатра говорит, что AMD «никогда не думала о них [NVIDIA] в одной лиге с Arm и Intel».

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Источник: Tom`s Hardware

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