AMD отложила выход процессоров Ryzen 7000 на две недели (на день анонса чипов Intel Raptor Lake), а их цена будет на 13% выше, чем у предшественников

Как сообщают осведомлённые источники, компания AMD пересмотрела сроки выхода настольных процессоров серии Ryzen 7000, основанных на архитектуре Zen 4.

Ожидается, что эта линейка будет анонсирована 29 августа во время проведения мероприятия Gamescom, и вскоре после этого могут появиться обзоры устройств. Но появление процессоров в продаже перенесено с 15 сентября на 27 сентября 2022 года. В этот день будет проходить мероприятие Intel Innovation, на котором, как ожидается, синяя команда анонсирует собственные процессоры Core 13 поколения с кодовым названием Raptor Lake.

Интересно выглядит пояснение причин переноса появления на рынке процессоров AMD Ryzen 7000. Это сделано якобы для того, чтобы во время анонса процессоров Raptor Lake компания Intel не могла сравнивать их производительность с результатами Ryzen 7000. Дело в том, что Intel может сравнивать анонсируемые чипы только конкурирующими продуктами AMD, которые на этот момент уже доступны на рынке.

Также появились первые сведения о цене грядущих процессоров AMD Ryzen 7000, которые приходят на смену серии Ryzen 5000. Эту информацию опубликовал на своём сайте розничный торговец PC Canada. Он указал цены для моделей Ryzen 7 7600X, 7700X, 7900X и 7950X, и они оказались примерно на 13% выше по сравнению с сопоставимыми моделями предыдущего поколения. После конвертации канадских долларов в доллары США цены выглядят следующим образом:

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Ryzen 7 7600X – $340 (+13% по сравнению с ценой Ryzen 7 5600X на момент выхода – $299);

Ryzen 7 7700X – $494 (+65% по сравнению с ценой Ryzen 7 5700X, который вышел позже основной линейки – $299);

Ryzen 9 7900X – $625 (+13% по сравнению с ценой Ryzen 9 5900X на момент выхода – $549);

Ryzen 9 7950X – $906 (+13% по сравнению с ценой Ryzen 9 5950X на момент выхода – $799).

За исключением модели Ryzen 7 5700X, во всех случаях прирост цены составляет 13%. Однако в этой стартовой линейке нет модели Ryzen 7 7800X. Если сравнивать цены Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X, то прирост составит 10%.

Новые цены следует рассматривать в контексте инфляции, которая составила в Канаде по состоянию на июнь 2022 года 8,1%. С корректировкой на инфляцию, фактическое повышение средних розничных цен на процессоры серии AMD Ryzen 7000 составит около 5%.

Источник: techpowerup 1, 2, videocardz