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AMD подтвердила, что платформа AM4 «будет работать ещё много лет»

AMD подтвердила, что платформа AM4 «будет работать ещё много лет»

Несмотря на то, что AMD уже представила на выставке Computex свою новую настольную платформу AM5, компания ещё не готова попрощаться с нынешней платформой AM4.

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Сокет AM4 имел большой успех у AMD и потребителей. Компания поддерживает свои новейшие процессоры с архитектурой Zen3 Vermeer на многих старых материнских платах с разъёмом AM4. За свою 5-летнюю историю платформа AM4 обеспечила поддержку 5 архитектур, 4 технологических процессов и 125 моделей процессоров. Компания подтвердила, что производственные партнёры создали до 500 различных материнских плат в рамках этой платформы.

AMD подтвердила, что платформа AM4 «будет работать ещё много лет»

В рамках своего выступления на Computex генеральный директор AMD д-р Лиза Су подтвердила, что компания продолжит поддерживать платформу AM4 в ближайшие годы. Это, вероятно, означает программную поддержку и, возможно, даёт шанс для появления на ней новых процессоров. В конце концов, AMD в 2022 году всё ещё выпускает процессоры с архитектурой Zen2, так что, возможно, в дальнейшем компания выпустит обновлённые процессоры Zen3 или проведёт другие изменения. Хотя на самом деле невозможно сказать, что Лиза Су имеет в виду под этой многолетней преемственностью.

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Источник: videocardz


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