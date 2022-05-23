AMD подтвердила, что платформа AM4 «будет работать ещё много лет»

Несмотря на то, что AMD уже представила на выставке Computex свою новую настольную платформу AM5, компания ещё не готова попрощаться с нынешней платформой AM4.

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Сокет AM4 имел большой успех у AMD и потребителей. Компания поддерживает свои новейшие процессоры с архитектурой Zen3 Vermeer на многих старых материнских платах с разъёмом AM4. За свою 5-летнюю историю платформа AM4 обеспечила поддержку 5 архитектур, 4 технологических процессов и 125 моделей процессоров. Компания подтвердила, что производственные партнёры создали до 500 различных материнских плат в рамках этой платформы.

В рамках своего выступления на Computex генеральный директор AMD д-р Лиза Су подтвердила, что компания продолжит поддерживать платформу AM4 в ближайшие годы. Это, вероятно, означает программную поддержку и, возможно, даёт шанс для появления на ней новых процессоров. В конце концов, AMD в 2022 году всё ещё выпускает процессоры с архитектурой Zen2, так что, возможно, в дальнейшем компания выпустит обновлённые процессоры Zen3 или проведёт другие изменения. Хотя на самом деле невозможно сказать, что Лиза Су имеет в виду под этой многолетней преемственностью.

Источник: videocardz