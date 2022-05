AMD анонсировала новое поколение процессоров: Ryzen 7000 с сокетом AMD AM5 и APU Mendocino с графикой RDNA2

AMD раскрыла информацию о новой линейке высокопроизводительных настольных процессоров Ryzen 7000. Они дебютируют с новым сокетом AMD AM5 (LGA1718), которые используют новую архитектуру AMD Zen4 наряду с 5-нм производственным процессом от TSMC с TDP до 170 Вт. Одним из самых больших достижений является включение интегрированной графики AMD RDNA2, наряду с использованием других компонентов нового поколения, таких как оперативная память DDR5 и интерфейс PCI-Express 5. 0. Несмотря на серьезное обновление, системы охлаждения AM4 будут обратно совместимы.

Из-за многочисленных изменений также потребуется новое поколение материнских плат, которые будут основаны на чипсетах AMD X670 Extreme (AMD X670E, предназначенный для оверклокеров), AMD X670, где подключение PCIe 5.0 для GPU или SSD будет опциональным, и AMD B650, предназначенный для бюджетных материнских плат, где PCIe 5.0 будет ограничен SSD.

Материнские платы на этих чипах будут поддерживать до 24 полос PCIe 5.0 (GPU + накопитель), до 14 портов USB @ 20 Гбит/с, подключение WiFI 6E + Bluetooth 5.2, а также до четырех видеовыходов в виде HDMI 2.1 и DisplayPort 2 для использования преимуществ интегрированной графики.

Компания не раскрыла никаких подробностей относительно моделей и их спецификаций, но она, по крайней мере, показала неизвестный процессор, работающий под управлением Ghostwire: Toyko на частоте чуть выше 5,50 ГГц (5520,3 ГГц, если быть точным), что является огромным прорывом для компании, учитывая, что никогда ранее ни один из ее процессоров Ryzen не достигал частоты 5,00 ГГц. Теперь ему удалось достигнуть частот, которые до сих пор можно было представить в процессоре Intel.

Производитель сравнил 16-ядерный, 32-поточный процессор AMD Ryzen 7000 с 16-ядерным, 24-поточным Intel Core i9-12900K, и результат был ожидаемым – новые процессоры AMD не оставляют процессорам Intel Alder Lake никаких шансов, поскольку вместе с тестом Blender компания указывает, что ее процессор на 31 процент быстрее для создателей контента.

Дополнительно был представлен новый процессор APU Mendocino, который создан для ультрабуков и будет интегрировать графику RDNA 2 вместе с ядрами Zen 2+. Эти новые гибридные процессоры для ноутбуков производятся с использованием 6-нм техпроцесса TSMC и имеют конфигурацию до 4 ядер и 8 потоков. AMD Mendocino также оптимизированы для работы от батареи, обеспечивая время работы до 10 часов при смешанном использовании.

APU будет доступен на ноутбуках с Windows 11 или Chromebook по более умеренной цене — от 399 до 699 долларов. Несмотря на эти сдерживаемые цены, ядра Zen 2 вместе со встроенной графикой RDNA 2 смогут предложить отличную производительность по низкой цене.

APU AMD Mendocino будут работать с операционными системами Windows 11 или ChromeOS. Ноутбуки с APU AMD Mendocino с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2 будут доступны в четвертом квартале этого года.

Компания анонсировала несколько ноутбуков, которые получили мобильный процессор. Первым стал игровой ноутбук Corsair Voyager, оснащенный сенсорной панелью со встроенным ПО Elgato Stream Deck. Основной дисплей на 16 дюймов поддерживает частоту 240 Гц и FreeSync Premium.

Следующими ноутбуками с APU AMD Mendocino стали 16-дюймовый Lenovo Legion Slim 7 с батареей на 99,99 Втч и толщиной 17 мм, а также новая версия HP Omen 16, получившая функцию AMD SmartShift Eco, которая может автоматически переключаться на встроенную графику для увеличения времени автономной работы в игре – на 60% дольше в League of Legends. Издание The Verge добавляет, что в AMD пошли на хитрость, указав мелким шрифтом, что понизили графику до среднего и установили ноутбук в режим «Лучшая батарея», чтобы получить такой результат.

AMD также рекламировала сверхлегкий Asus ZenBook S13, который «может играть в игры AAA-класса со средней скоростью 60 кадров в секунду при 1080p». Но мелкий шрифт утверждает, что запускали Godfall на низких настройках с суперразрешением FidelityFX, и на самом деле он не отображал исходное разрешение 1080p.

Но в ультратонком ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7 Pro X все же можно получить неплохие цифры, например, 266 fps для League of Legends при низком разрешении 1080p и 59 fps для Shadow of the Tomb Raider.

