AMD представила Ryzen AI Pro 300 — профессиональные чипы для ноутбуков с RDNA 3.5 и NPU 55 TOPS

AMD показала новые процессоры Ryzen AI Pro 300, разработанные для бизнес-ноутбуков и корпоративных ПК.

Профессиональные чипы AI Pro 300 сочетают новейшую микроархитектуру, передовую встроенную графику, NPU и сертифицированы для Copiliot+ PC. Процессоры имеют до 12 производительных ядер Zen 5, графический процессор RDNA 3.5 (до 1024 потоковых процессоров) и NPU XDNA 2 с производительностью 50-55 TOPS.

AMD Ryzen AI Pro 300 получили набор функций для коммерческих ПК, таких как удаленное управление, расширенные возможности безопасности (шифрование памяти, безопасный процесс загрузки, безопасный процессор AMD 2.0, TPM 2.0) и облачное восстановление. Многие из этих функций должны быть включены программным обеспечением, в частности в Windows, но партнеры AMD почти наверняка представят собственные программы.

На данный момент модельный ряд AMD Ryzen AI Pro 300 состоит из трех процессоров: 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 375 (55 TOPS NPU), чуть более медленного 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 370 (50 TOPS) и восьмиядерного Ryzen AI 7 Pro 360. Чипы HX имеют TDP до 55 Вт и предназначены для высокопроизводительных ноутбуков и рабочих станций, тогда как последний может работать с TDP всего 15 Вт. AMD утверждает, что Ryzen AI 7 Pro 360 предлагает на 9% более высокую производительность по сравнению с Core Ultra 7 165U, а Ryzen AI 9 HX Pro 375 — на 14% быстрее.

Новые процессоры имеют значительно более высокую общую и графическую производительность по сравнению с AMD Ryzen Pro серии 7040 и поддерживают возможности Copilot+, которые поступят со следующим обновлением Windows в ноябре. AMD рекламирует живые субтитры и перевод в реальном времени, Cocreator и противоречивую функцию Recall. NPU поддерживает различные программы с использованием искусственного интеллекта от разработчиков, которые работали с AMD, например Adobe, Bitdefender, Blackmagic Design, Grammarly и др.

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Источники: Tom`s Hardware, VideoCardz

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